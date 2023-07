(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

«Certains ne comprennent pas que des plages sont par exemple minées et donc fermées»

Le journaliste ukrainien Denis Trubetskoy fait remarquer sur Twitter que la Crimée connaît son été touristique le plus faible depuis des années. Cependant, de nombreux Russes s'y rendent tout de même. Le journaliste voit trois raisons à cela:

Par «nouveaux territoires», on entend les territoires ukrainiens annexés par les armées de Poutine .

«Hier encore, je me disais quel genre d'idiot passe maintenant ses vacances en Crimée. Eh bien, maintenant, les gens se souviendront certainement de leurs vacances lorsqu'ils rentreront chez eux en passant par le front. Ils perturbent la logistique de notre armée en provoquant des embouteillages»

Selon les vacanciers concernés, les transmissions téléphoniques sont aussi également perturbées. Plusieurs utilisateurs ont écrit qu'ils n'avaient pas eu de réseau lors de leur détour. Un utilisateur conseille de télécharger des cartes géographiques à l'avance . Il est aussi possible d'acheter des cartes Sim spéciales pour une vingtaine d'euros aux checkpoints russes, ce qui permet d'avoir du réseau même dans les zones occupées.

De plus, il y a des problèmes avec les toilettes. «Les toilettes gratuites des stations-service ont été fermées, ils justifient cela par le fait que l'afflux de personnes est trop important.» Ce n'est que contre une taxe d'environ cinq euros que l'on peut encore utiliser les installations sanitaires.

«Informations pour ceux qui veulent quitter la Crimée par voie terrestre: le plus important, c'est de se procurer suffisamment d'eau»

«Je demande aux habitants et aux visiteurs de la péninsule de s'abstenir de voyager par le pont de Crimée et, pour des raisons de sécurité, de choisir un itinéraire alternatif par voie terrestre à travers les nouvelles régions.»

Après l'attaque du pont, les autorités russes se sont adressées aux touristes qui se trouvaient encore sur l'île et leur ont demandé de retourner en Russie en passant par les régions occupées d'Ukraine, soit un détour de 400 kilomètres.

L'attaque présumée de l' Ukraine sur le pont de Crimée ce lundi suscite donc une certaine frustration. Les Russes avaient visiblement imaginé leurs vacances autrement. Le pont est - à l'exception de la route passant par les territoires du sud de l'Ukraine occupés par la Russie - la seule liaison terrestre entre la Russie continentale et la péninsule. L'endommagement du pont a mis fin prématurément aux vacances de nombreuses personnes , ou du moins les a considérablement compliquées.

La Crimée est depuis de nombreuses années une destination de vacances appréciée des Russes. Et bien que le front soit actuellement à moins de 100 kilomètres de la ville la plus au nord, Armyansk, de nombreux touristes se sont rendus cette année encore sur la péninsule ukrainienne annexée.

