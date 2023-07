Un camp géant découvert en Biélorussie: est-ce le nouveau QG de Wagner?

Alors que l'Ukraine renforce ses troupes à la frontière avec la Biélorussie, un camp militaire géant vient d'être détecté près de Minsk. Selon les Ukrainiens, il s'agirait d'une base pour les soldats de la milice Wagner.

Les mercenaires russes du groupe Wagner se seraient-ils exilés en Biélorussie? Volodymyr Zelensky semble le penser, en renforçant la frontière avec le pays voisin. Une décision notamment motivée par des images satellites, sur lesquels on distingue de tout nouveaux camps près de Minsk.

La photo satellite montre un camp de tentes en Biélorussie: les soldats de Wagner pourraient y être logés. Image: pd/pl

Le commandant en chef Valeri Zaloujny et le général Sergueï Naev ont été chargés de renforcer les mesures de sécurité à la frontière nord de l'Ukraine, afin de «garantir la paix», a déclaré Volodymyr Zelensky vendredi, via le service en ligne Telegram. Il s'est référé à des informations de ses services secrets et des gardes-frontières sur la situation en Biélorussie.

Selon le média en ligne indépendant russe Verstka, une base de 24 000 mètres carrés pouvant accueillir 8000 combattants du groupe Wagner serait en train de voir le jour en Biélorussie. La Pologne a également mis en garde contre l'installation de mercenaires en Biélorussie et avait annoncé dans la foulée vouloir renforcer ses frontières.

Des images montrent d'immenses camps

Il n'est pas exclu que les premiers mercenaires de Evguéni Prigojine puissent bientôt élire domicile dans ce nouveau camp. Des photos prises le 30 juin par la société Planet Labs montrent environ 300 tentes érigées sur une colline à l'est de la capitale biélorusse Minsk, dans la région de Mogilev. L'endroit pourrait accueillir jusqu'à 15 000 soldats.

«Par sa taille, il dépasse d'autres camps de campagne connus en Biélorussie, dans lesquels des soldats russes mobilisés sont préparés à la guerre avec l'Ukraine», écrit la Radio Svoboda ukrainienne, qui ajoute toutefois:

«L'objectif n'est pas encore clair»

Le Kyiv Post ukrainien et le média indépendant russe Verstka avaient déjà fait état des préparatifs dans la ville de Tsel, dans le district d'Asipovitchi.

Le 15 juin encore, les images satellites montraient une ancienne base militaire biélorusse en grande partie vide.

Le site était vide avant l'émeute

Des terrains de sport d'une installation militaire, auparavant vides, auraient été transformés et équipés d'au moins six rangées de constructions provisoires ressemblant à de grandes tentes, rapporte le New York Times. La taille, la couleur et la disposition des structures ressemblent à d'autres camps de tentes militaires installés en Russie et en Biélorussie depuis début 2022. Des photos aériennes auraient montré que peu avant le soulèvement de Wagner, le site de Tsel était encore en grande partie vide. Mais le 27 juin, les satellites auraient enregistré les premières constructions.

Après le bref soulèvement de ses combattants il y a dix jours, le chef de Wagner Evguéni Prigojine avait accepté de s'exiler en Biélorussie par l'intermédiaire du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Ses mercenaires ont été placés devant le choix de rejoindre les forces armées russes ou de s'exiler également en Biélorussie.

Le 27 juin, le président biélorusse Alexandre Loukachenko avait encore souligné: «En Biélorussie, on ne construit pas de camps pour les mercenaires de la troupe Wagner, mais on les aide à se loger si nécessaire». Il a toutefois ajouté:

«Nous ne construisons pas encore de camps. Mais s'ils le veulent (d'après ce que j'ai compris, ils aspirent à des territoires séparés), nous les construirons. Installez des tentes, s'il vous plaît.» Alexandre Loukachenko

Alexandre Loukachenko Image: sda

Le porte-parole du ministère américain de la Défense Pat Ryder a déclaré la semaine passée que, selon les informations américaines, des mercenaires de Wagner étaient toujours actifs en Ukraine. Il n'a pas pu infirmer ou confirmer que le groupe russe allait s'installer de manière définitive en Biélorussie.

On ne sait pas encore si et combien de soldats Wagner accepteront l'offre de Minsk. Il leur a également été proposé de faire partie des forces armées russes régulières. Les troupes Wagner n'opèrent pas seulement en Ukraine, mais aussi en Afrique et en Syrie.

