Moscou contourne les sanctions de l'Europe grâce à cette faille

Moscou contourne les sanctions de l'Europe grâce à deux failles

L'embargo pétrolier européen à l'encontre de la Russie devrait avoir un impact financier considérable sur le Kremlin. Mais une faille permet au pétrole de continuer à s'écouler vers l'Occident et, inversement, à Moscou de recevoir beaucoup d'argent.

Malgré des sanctions sévères, la Russie a gagné cette année plus d'un milliard d'euros avec la vente de pétrole dans l'UE. C'est ce qui ressort d'une analyse de l'ONG Global Wittness et des think tanks Center for the Study of Democracy (CSD) et Center for Research on Energy and Clean Air (Crea).

Selon cette enquête, le groupe pétrolier russe Lukoil a profité d'une faille dans la réglementation pénale pour vendre du pétrole à l'UE, en violation de l'interdiction d'importation de sources d'énergie russes. Un commerce basé sur une exception valable jusqu'à fin 2024 pour la Bulgarie.

Comme ce pays dépend fortement du brut russe, Bruxelles a autorisé la raffinerie locale de Burgas, détenue majoritairement par Lukoil, à continuer de se fournir en la Russie. Le pétrole arrive dans le pays principalement par voie maritime, via la mer Noire.

1,13 milliard d'euros de recettes fiscales pour Poutine

Selon les spécialistes, Lukoil aurait ainsi vendu 4,95 millions de tonnes à sa filiale bulgare entre janvier et octobre. Selon les estimations de Global Wittness, le Kremlin aurait au passage encaissé environ 1,13 milliard d'euros de taxes – la somme nécessaire, selon Vladimir Poutine, pour financer la troupe de mercenaires russes Wagner pendant un an.

Mais ce n'est pas tout. Selon ce même rapport, Lukoil exploite une deuxième faille pour que le pétrole raffiné en Bulgarie puisse être acheminé vers d'autres pays – à nouveau malgré l'interdiction. L'exception pour la Bulgarie prévoit, en effet, que la raffinerie de Burgas ne peut transformer le pétrole russe que pour le marché national, mais pas le revendre à l'étranger.

La raffinerie de Burgas. Image: www.imago-images.de

Cette clause ne serait pas respectée. La faute à une règle spéciale en vigueur depuis février de cette année: ainsi, la Bulgarie peut dans certains cas réexporter de l'essence et du diesel, si ceux-ci sont par exemple utilisés en Ukraine, ou si Burgas ne peut pas stocker le pétrole en Bulgarie en raison de risques environnementaux ou de sécurité.

Y a-t-il du pétrole russe en Europe?

Il semblerait que le 8 août, un pétrolier grec ait chargé environ 40 000 tonnes de fioul en Bulgarie, qu'il a ensuite transporté à Rotterdam. S'agit-il de mazout produit par Burgas à partir de pétrole russe? Il est impossible de le prouver. Mais selon Global Wittness, pas l'ombre d'un doute. Burgas n'avait en effet pas reçu de pétrole autre que russe depuis 21 jours. En revanche, le groupe avait enregistré quatre livraisons de Russie, soit environ 340 000 tonnes de pétrole brut.

Interrogée par Global Wittness, la société grecque qui a réceptionné le pétrole en Bulgarie a refusé de commenter. Contactée par le magazine Politico, Lukoil Neftochim Burgas a, elle, fait savoir qu'elle «respectait toutes les lois de l'UE et de la Bulgarie».



Mais outre l'affaire du cargo grec, d'autres observations attirent l'attention.



Ainsi, selon Global Wittness, les exportations bulgares vers l'UE entre mars et juillet 2023 ont atteint 304 000 tonnes. Cependant, durant la même période, la raffinerie n'avait importé que 216 000 tonnes de pétrole brut non russe pour un traitement ultérieur – alors que 2,1 millions de tonnes ont été acheminées depuis la Russie. (fls)

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker