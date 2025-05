L'Ukraine produit 90% de ses drones: voici le bilan

L'Ukraine produit toujours plus de drones de combat: voici les chiffres

Chaque jour, la Russie attaque l'Ukraine avec des drones et des missiles. Kiev se défend avec sa propre production.

Thomas Wanhoff / t-online

Un article de

Raffineries de pétrole en feu, dépôts de munitions endommagés, explosions dans des aéroports: l'Ukraine est de plus en plus capable d'atteindre des cibles en Russie par ses propres moyens. Ces attaques en Russie sont rendues possibles grâce aux drones que le pays produit lui-même à grande échelle. En l'espace de deux ans, la production militaire a été multipliée par dix. Cette accélération de la production se répercute sur les champs de bataille: 40% des armes et des munitions sont de fabrication nationale, indique Euromaidan Press.

Des drones ukrainiens volent quasi quotidiennement dans des zones occupées par la Russie. Vendredi, les partisans pro-ukrainiens du groupe de résistance Atesh sur la péninsule de Crimée ont revendiqué une frappe de drone contre un aéroport militaire russe. Celle-ci aurait également fait exploser des stocks de munitions. D'autres rapports ont fait état de frappes ukrainiennes sur des cibles russes dans la péninsule de Crimée dans la nuit de vendredi à samedi.

La diminution du soutien des Etats-Unis, la réticence des partenaires occidentaux et les goulets d'étranglement dans la production mondiale d'armes ont contraint l'Ukraine à prendre les choses en main. Le président Volodymyr Zelensky a donné le ton:

«L'Ukraine aura toujours besoin de ses propres armes pour que nous puissions avoir notre propre Etat ukrainien fort. L'Ukraine aura toujours besoin de produire sa propre supériorité technologique pour que la Russie sache que nous répondrons à toute attaque».

1,5 million de drones produits en Ukraine en 2024

Le plan semble fonctionner, surtout en ce qui concerne la production de drones. En 2014, après l'occupation russe de la Crimée en violation du droit international, les premières initiatives privées pour la construction de petits engins volants ont vu le jour. Fin 2023, 40% des drones utilisés par l'armée ukrainienne étaient de production ukrainienne, entre-temps, ce chiffre a atteint 95%. Selon Euromaidan, l'Ukraine a produit 1,5 million de drones rien qu'en 2024.

Et alors que le chancelier allemand sortant Olaf Scholz ne veut toujours pas livrer de missiles de croisière Taurus, Kiev a accéléré la construction de drones à longue portée. En 2024, 300 nouvelles versions de drones kamikazes ont été approuvées par le commandement de l'armée. Le nombre de drones à longue portée a quadruplé et plus de 2000 unités devraient sortir des chaînes de production chaque mois.

Le modèle de drone le plus important est sans doute un avion de sport transformé de type Aeroprakt A-22, capable de parcourir près de 2000 kilomètres, de larguer une bombe de 250 kilos et de revenir. Ces appareils peuvent ainsi être utilisés pour plusieurs missions.

L'Ukraine transforme ces petits Aeroprakt A-22 (image symbolique) en drone longue portée. Image: imago-images

Frappes contre le ravitaillement et les raffineries russes

Les attaques de drones posent de plus en plus de problèmes à la Russie. Rien qu'en janvier, l'Ukraine a attaqué neuf raffineries, ce qui représente 10% de la production russe. Jusqu'en octobre, l'Ukraine a déclaré avoir mené 7000 attaques sur le territoire russe, certaines s'étendant jusqu'à 1700 kilomètres à l'intérieur du territoire russe. Comme les armes occidentales telles que les ATACMS ne peuvent pas être utilisées sur le territoire russe, l'armée ukrainienne doit se débrouiller seule. Les attaques contre les dépôts de munitions russes auraient permis de réduire de moitié les attaques d'artillerie des troupes de Poutine.

Le 22 avril, la Russie a essuyé un coup particulièrement dur: une énorme explosion a dévasté le 51e arsenal de l'administration centrale russe des missiles et de l'artillerie à Barsovo, dans l'oblast de Vladimir. C'était l'un des plus grands dépôts de munitions de Russie: jusqu'à 264 000 tonnes de munitions auraient été stockées ici. L'explosion est l'une des attaques les plus dévastatrices jamais perpétrées contre les stocks militaires russes.

Les combats se poursuivent malgré les négociations

En février, le gouvernement de Kiev avait lancé un nouveau programme visant à intégrer davantage les drones dans la conduite de la guerre. Les troupes au sol ainsi que les gardes-frontières doivent être équipés de systèmes de drones plus récents et plus modernes. Le ministre de la Défense Roustem Oumierov a qualifié ce plan d'«étape transformatrice dans la conduite de la guerre» qui place les drones, déjà indispensables à diverses opérations, au cœur du combat.

Alors que les regards sont actuellement tournés vers les négociations en vue d'un cessez-le-feu, les combats se poursuivent sur les fronts à l'est de l'Ukraine. C'est surtout autour du Donbass, et plus particulièrement près de Pokrovsk, que les troupes russes poursuivent leurs attaques, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une allocution vidéo, vendredi soir 2 mai. Ne serait-ce que pour cette raison, l'armée ukrainienne n'aura pas le choix et continuera à produire et à utiliser des drones.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci