Armer l'Ukraine est le seul moyen d'obtenir la paix

Ni l’accord entre Washington et Kiev ni la politique d'apaisement de Trump envers Poutine ne suffiront pour mettre un terme à la guerre. En Ukraine, le chemin vers la paix ne passera que par la force.

Kurt Pelda, Odessa / ch media

Les drones russes sont arrivés à minuit jeudi dernier, leurs moteurs à deux-temps perçant le silence de la nuit. Cette fois, la défense antiaérienne ukrainienne est restée très passive. Pas de spectacle pyrotechnique dans le ciel comme à l’accoutumée, seules quelques brèves salves de canons automatiques. Puis une douzaine de puissantes détonations ont retenti, l’une d’elles provoquant une brève coupure de courant. Et le calme est revenu.

Au matin, la ville d'Odessa a retrouvé son agitation habituelle. Les autorités ont annoncé deux morts et quinze blessés. L’attaque nocturne aurait notamment visé des infrastructures ferroviaires. Mais la réaction des habitants d’Odessa illustre celle de l’ensemble du pays: pas question de se laisser abattre, la vie continue coûte que coûte.

L'Ukraine n'est pas en position de faiblesse

C’est précisément cette résilience que Moscou a gravement sous-estimée – tout comme l’administration Trump. En Occident, on peine encore à le comprendre, mais l’Ukraine n’est pas en position de faiblesse. L’accord signé avec les Etats-Unis sur les ressources du sous-sol en est la preuve.

L’accord doit encore être ratifié par le Parlement ukrainien. Il faudra de toute façon probablement des années avant que les Etats-Unis puissent tirer profit de l’exploitation des ressources ukrainiennes. Le fonds de reconstruction commun sera géré et financé à parts égales. Toute aide militaire fournie par Washington sera imputée à sa contribution au fonds, ce qui signifie que l’Ukraine devra verser un montant équivalent. En revanche, les livraisons antérieures ne seront pas prises en compte.

Le secteur minier ukrainien, très vétuste, a cruellement besoin d’investissements. L’accord pourrait aussi être interprété comme un signal adressé à Moscou: les Etats-Unis ont un intérêt stratégique durable dans la prospérité et l’indépendance de l’Ukraine. Mais croire qu’un tel message suffira à dissuader la Russie de frapper les infrastructures civiles serait illusoire. Les investissements américains en Ukraine avant 2022 n'ont d'ailleurs pas empêché l’invasion.

Une seule manière d'amener Moscou à des concessions

Donald Trump, peu au fait de la réalité ukrainienne, aime parler de «terres rares» présentes dans le sous-sol du pays. Or, leur quantité réelle et la rentabilité de leur extraction restent incertaines. On sait en revanche que l’Ukraine dispose d'importants gisements d’uranium, de titane, de manganèse, de graphite et de lithium. Ces deux derniers sont indispensables à la fabrication de batteries de véhicules électriques, ordinateurs et autres téléphones.

Mais cet accord sur les matières premières ne vaut pas de véritables négociations de paix. Le Kremlin maintient ses exigences irréalistes, tandis que l'Ukraine se dit prête à un cessez-le-feu sans conditions préalables. Donald Trump pourrait finir par perdre patience avec Moscou et reprendre les livraisons d’armes à Kiev – mais il est tout aussi envisageable qu’il abandonne le dossier pour se concentrer sur d’autres priorités.

La seule manière de contraindre le Kremlin à des concessions réelles passe par un renforcement militaire de l’Ukraine. Si les troupes russes cessent d’avancer, Vladimir Poutine pourrait se montrer plus enclin au compromis.

Jusqu’à présent, la politique d’apaisement menée par la nouvelle administration américaine vis-à-vis de Moscou a échoué. Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump et son principal négociateur, a démontré son incompétence tant dans les discussions avec la Russie que dans les pourparlers avec l’Iran. En Ukraine, le chemin vers la paix passera par le renforcement des capacités de défense.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder