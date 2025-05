Plusieurs soldats russes se dirigent vers le front dans un véhicule civil accidenté: désespoir ou tactique astucieuse? (Capture d'écran X/ @bayraktar_1love)

«Les zones de tueries se sont allongées», mais Poutine a une astuce

Plus de 12 000 véhicules blindés russes ont déjà été détruits en Ukraine. Les attaques récentes paraissent presque désespérées – ou s'agirait-il d'une nouvelle tactique?

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine il y a plus de trois ans, le Kremlin disposait encore des vastes arsenaux de l’ère soviétique. Mais aujourd’hui, il n’en reste visiblement plus grand-chose. Au lieu d'avancer avec des véhicules blindés, les soldats russes attaquent de plus en plus souvent à moto, en quads ou à bord de camionnettes délabrées. Ces constructions de fortune n'offrent guère de protection contre les drones kamikazes ou les tirs d'artillerie.

Cette voiture est protégée par un filet: les Russes prennent actuellement d'assaut les positions ukrainiennes avec de tels véhicules. Capture d'écran X/@bayraktar_1love

Selon l’initiative indépendante Oryx, qui recense uniquement les pertes visuellement documentées, la Russie aurait déjà perdu plus de 12 000 chars, véhicules de combat d’infanterie et transports de troupes blindés dans cette guerre. Le chiffre réel pourrait être encore plus élevé. Face à ces lourdes pertes, les actions récentes de l’armée russe semblent de plus en plus marquées par le désespoir.

Les Ukrainiens se défendent avec des drones kamikazes

A bord de leurs véhicules civils en fin de vie, les Russes atteignent rarement leurs objectifs. Une image prise par un drone de reconnaissance ukrainien montre par exemple trois transporteurs russes détruits, reconnaissables à leur structure grillagée.

Trois véhicules russes sur un champ de bataille en Ukraine. capture d'écran/@bayraktar_1love)

Dans leur offensive de printemps, désormais amorcée, les forces russes misent également davantage sur l’emploi de motos. Selon l’armée ukrainienne, plusieurs dizaines de ces engins seraient désormais utilisés. Cette tactique n’est pas nouvelle, mais elle semble s’intensifier. L’explication tiendrait à l’équipement croissant des défenseurs ukrainiens en drones kamikazes: dans un tel contexte, les Russes espèrent tirer avantage de la maniabilité accrue des deux-roues.

Le nombre élevé de drones de reconnaissance et d’attaque permet aux Ukrainiens de sécuriser leurs positions bien en amont:

«Il y a un an, la zone grise s’étendait sur 500 mètres à deux kilomètres. Aujourd’hui, elle s’étend sur cinq à six kilomètres, parfois même jusqu’à sept. Les distances et les zones de tueries se sont allongées». Le commandant ukrainien «Lys» sur le site Armyinform.com.

Une situation maîtrisée par l'Ukraine

Selon «Lys», les attaques russes en véhicules légers et à moto constituent une réponse tactique pour tenter de pénétrer dans les zones surveillées par les drones ukrainiens. Les assaillants se dispersent pour réduire leur vulnérabilité – une stratégie qui, visiblement, n’est pas sans effet:

«C’est un vrai problème pour nous, car il s’agit de groupes mobiles que nous devons sans cesse poursuivre et contre lesquels nous devons déployer un grand nombre de drones d’attaque»

Des soldats russes à moto. (Capture d'écran/ @bayraktar_1love)

Les défenseurs ukrainiens ne seraient toutefois pas débordés: «Nos drones réservent de nombreuses mauvaises surprises à l’ennemi», ajoute «Lys». Parmi les tactiques employées figure la pose de mines, la nuit, sur les routes et chemins utilisés par les forces russes. De nombreuses vidéos circulent actuellement sur les réseaux sociaux, montrant des véhicules russes explosant sur des mines.

Le commandant précise encore:

«Nous nous efforçons aussi de renforcer nos capacités offensives pour prévenir plus efficacement les attaques ennemies. Surtout maintenant, alors que les conditions météorologiques sont favorables aux déplacements rapides.»

