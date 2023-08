L'opposant russe Sergueï Oudaltsov a expliqué, sur Telegram, que la question de l'enterrement de Prigojine était très gênante pour les autorités. Elles essaient probablement de jouer la montre et de convaincre la famille d'organiser des funérailles discrètes. La question est toutefois de savoir si les membres de Wagner et leurs partisans sont prêts à jouer le jeu et accepteront que leur leader soit mis en terre comme n'importe quel quidam.

Ironique, car c'est contre eux que visait la rébellion de juin et avant cela les critiques massives de Prigojine. Il est donc difficile d'imaginer qu'ils lui rendent un dernier hommage. D'autre part, Poutine aurait déjà décerné à Prigojine le titre de «Héros de la Russie» bien avant le soulèvement de Wagner, pour les services rendus par ses mercenaires dans les territoires ukrainiens occupés de Lougansk. La remise de cette précieuse distinction se serait passé à l'abri des regards, comme l'ont rapporté les services secrets britanniquesk, à l'été 2022.

Comment le pouvoir va traiter désormais avec la mémoire du patron du groupe Wagner et son fidèle bras droit? En tant que héros, Prigojine pourrait, à condition que sa famille soit d'accord, être enterré au «Panthéon des défenseurs de la patrie» au nord de Moscou, avec tous les honneurs militaires. Dans ce contexte, analyse le Spiegel , même Poutine en personne et des militaires de haut rang comme le ministre de la Défense Sergueï Choïgou ou le commandant en chef des forces armées en Ukraine Valeri Guerassimov pourraient alors assister aux funérailles.

En effet, le Kremlin se trouve face à un dilemme, rapporte le Spiegel : d'une part, Evgueni Prigojine, tout comme l'autre fondateur du groupe paramilitaire Wagner, Dmitri Outkine (mort dans le crash lui aussi), ont gagné massivement en renommée dans le pays et parmi leurs hommes. Une situation qui est due non seulement à leurs actions en Ukraine, mais encore en Syrie ou en Afrique .

