Farida Kurbangaleeva était présentatrice de télévision en Russie. Image: Screenshot x

«Je me forçais»: Elle a propagé la propagande de Poutine et raconte

Autrefois star de la télévision d’Etat russe, Farida Kurbangaleeva vit aujourd’hui en exil à Prague et est considérée en Russie comme une terroriste.



Nous sommes en 2007: Farida Kurbangaleeva fait ses débuts en tant que présentatrice du journal télévisé, Vesti, sur Rossiya 1, l’une des plus grandes et influentes chaînes publiques de Russie. Au fil des années suivantes, elle devient l’un des visages les plus connus de la télévision du pays.

Dans un entretien avec l’émission Rundschau de la SRF, elle explique avoir été à l’époque surprise par la facilité avec laquelle de nombreux collègues acceptaient la propagande d’Etat.

Un malaise grandissant

Les questions critiques sur des événements concrets, par exemple l’engagement de troupes terrestres russes, étaient esquivées par la hiérarchie et bloquées de manière indirecte, mais efficace:

«S’il te plaît, ne me demande pas ça»

Elle-même faisait partie du système et diffusait la propagande du Kremlin par le biais de cette émission. Ce n’est qu’après l’annexion de la Crimée en 2014 qu’elle a commencé à remettre son travail en question.

«A chaque fois, je devais me forcer, et je me demandais tout le temps: pourquoi tu fais ça?» Farida Kurbangaleeva

Un point de rupture

Un autre événement a renforcé son conflit intérieur: le crash du vol MH17 de Malaysia Airlines. En juillet 2014, le Boeing 777 a été frappé par un missile russe Buk au-dessus de l'est de l'Ukraine, causant la mort des 298 personnes à bord.

La Russie a alors lancé une campagne de désinformation sans précédent. Kurbangaleeva relayait les messages unilatéraux de l’Etat, bien qu’elle n'y adhèrait pas. Avec le recul, elle ressent de la culpabilité et reconnaît avoir fait partie de cette propagande. Elle admet:



«Oui, en 2014, nous avons diffusé de la désinformation. Et j’y ai participé»

La même année, la présentatrice a démissionné de la télévision d'Etat.

Farida Kurbangaleeva s'est exilée à Prague. Image: screenshot x

Dans son pays d’origine, Kurbangaleeva est aujourd’hui considérée comme une terroriste et une «agente de l’étranger»; son nom figure sur les listes de personnes recherchées en Russie. Sa critique ouverte de la guerre en Ukraine et de Poutine l’a mise dans le viseur des autorités russes.

En février 2025, le parquet russe a déposé une demande d’extradition auprès de la République tchèque. Trois mois plus tard, le tribunal municipal de Prague l’a rejetée, estimant qu’en Russie, ni la liberté de presse ni un procès équitable ne sont garantis. Kurbangaleeva est ainsi provisoirement protégée en Tchéquie, même si sa situation juridique reste précaire. En juillet 2025, un tribunal militaire russe l’a condamnée par contumace à huit ans de prison.

La perspective de ne plus jamais voir sa famille

Mais le plus dur pour Kurbangaleeva n’est pas d’être considérée comme terroriste par la Russie:



«Mes parents vivent encore en Russie, ils sont très âgés, et je sais que même si Poutine devait disparaître dans quelques années, il faudrait encore des années pour que mon dossier soit examiné.»

«Je ne retournerai probablement jamais en Russie et je ne reverrai jamais mes parents» Farida Kurbangaleeva, dans son interview dans le Rundschau de la SRF.

Bien qu'elle continue de lutter contre le système de Poutine, elle reste réaliste: même si Poutine venait à tomber, la propagande ne disparaîtrait pas pour autant. Elle explique:

«Ceux qui pratiquent la désinformation trouveront toujours un moyen de diffuser leur propagande»

L'impact de la télévision russe

Selon Kurbangaleeva, le moyen le plus efficace de lutter contre ce type de propagande est d'encourager la pensée critique. C’est précisément ce qui manque en Russie: une vision unilatérale et pro-Poutine y est prédominante, laissant peu de place à des perspectives alternatives, notamment pour des raisons culturelles.



«Une grande partie de l’électorat de Poutine a l’habitude de regarder la télévision, depuis l’époque soviétique. Ils sont habitués à croire tout ce qu’ils voient à la télévision. En plus, chez beaucoup de Russes, elle tourne en boucle en bruit de fond. Evidemment que ça reste dans la tête des gens.»

En ce qui concerne la Suisse et certaines régions d'Europe, Kurbangaleeva se réjouit des efforts déployés pour transmettre aux enfants dès leur plus jeune âge des compétences médiatiques. A ses yeux, il est important qu'il y ait différentes forces politiques, sources d'information, médias et institutions. (fak)



Traduit de l'allemand par Anne Castella