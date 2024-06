Une frégate de la flotte russe de la mer Noire lance un missile guidé russe (archives). Image: imago

«Un tournant significatif»: la Russie a changé de base de tir

Pour la première fois depuis le début de la guerre, la Russie a tiré des missiles à longue portée depuis la mer d'Azov.

Plus de «International»

Un article de

Comme l'a rapporté le portail d'information américain spécialisé sur l'armmée The Warzone, un nouveau coup de théâtre entre l'Ukraine et la Russie a eu lieu dans la mer d'Azov. La marine russe a tiré, pour la première fois, des missiles Kalibr vendredi soir dernier, depuis cette zone.

Image: wikimédia

Pourquoi est-ce exceptionnel? Car jusqu'à présent, la Russie avait principalement utilisé cette arme à partir de la mer Noire. «C'est un tournant significatif», a déclaré Dmytro Pletenchuk, porte-parole de la marine ukrainienne, samedi. «Les Russes considèrent la mer d'Azov comme un endroit sûr par rapport à la mer Noire.»

En effet, il est devenu plus dangereux pour la marine russe d'opérer en mer Noire en raison des frappes répétées de missiles ukrainiens et des attaques aériennes et maritimes. Les tirs depuis la mer d'Azov, située entre la péninsule de Crimée et le continent, semblent montrer que la Russie estime que la zone est, pour l'instant, un endroit plus sécurisé.

Plusieurs villes et installations énergétiques touchées

L'attaque de vendredi faisait partie d'un assaut plus large contre plusieurs villes et installations énergétiques, les cibles favorités de l'armée russe ces derniers temps. Les frappes ont touché Ivano-Frankivsk, Loutsk et Lviv à l'ouest, ainsi que Kiev et Vinnytsia au centre du pays et Zaporijjia au sud. Outre quatre missiles Kalibr, la Russie a tiré six drones Shahed-136 ainsi que douze autres missiles aériens, terrestres et maritimes. Pour ce faire, les forces de Moscou aurait déployé jeudi neuf navires dans la mer d'Azov.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Malgré leur nombre, ces attaques n'ont néanmoins pas atteint leur cible: «Sur 16 missiles, 12 ont été interceptés par la défense aérienne ukrainienne, de même que les six drones», indique l'armée de l'air ukrainienne. Pletenchuk a souligné que trois navires russes capables de transporter jusqu'à 20 missiles se trouvaient actuellement dans la mer d'Azov.

Malgré sa présence en mer d'Azov, la Russie n'a pas complètement cessé ses activités en mer Noire. En outre, un sous-marin pouvant contenir jusqu'à quatre missiles de croisière serait stationné en mer Noire.

Comment l'armée ukrainienne compte se défendre?

L'Ukraine ne semble toutefois pas s'inquiéter de la nouvelle localisation de la marine russe: «Ils semblent oublier que la mer d'Azov est également très proche de nous», a averti Pletenchuk, laissant ainsi entendre la possibilité de contre-attaques. Néanmoins, selon les estimations de The Warzone, il sera plus difficile pour l'Ukraine de frapper les navires là-bas. Les drones maritimes, utilisés jusqu'à présent en mer Noire, pourraient avoir du mal à atteindre la mer d'Azov.

Les appareils ukrainiens devraient, en effet, passer sous le pont de Kertch, en Crimée, qui est fortement défendu contre les attaques. cet ouvrage symbolise mieux que tout autre l'invasion de Poutine. Il existe en outre une grande zone tampon dans les eaux, sous contrôle russe – y compris une forte défense anti-aérienne dans la région. La zone dans laquelle les navires pourraient se trouver est située à environ 150 miles (environ 241 km) du front, écrit The Warzone.

Cette dernière évolution du conflit en Ukraine illustre une nouvelle fois la volatilité et la complexité de la situation dans la région. Les observations s'accordent à dire que tant la Russie que l'Ukraine doivent continuer à développer leurs stratégies pour s'en sortir dans ce conflit qui perdure.

Traduit et adapté par Noëline Flippe