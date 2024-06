La Suisse prend des risques en organisant la conférence de paix sur l'Ukraine au Bürgenstock, reconnaît le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau. Mais la Confédération a le devoir de «pousser pour la paix», affirme-t-il.



Interrogé sur la RTS sur les critiques adressées par la Chine à la Confédération, Bideau a estimé «qu'on veut tous la même chose: qu'on arrête de parler de guerre et qu'on parle de paix». Selon lui, depuis que Berne a lancé ses invitations à plus de 160 pays, «on parle de paix, on parle toujours de guerre, mais on a mis la paix à l'agenda de la communauté internationale».



Pour le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), on ne peut pas attendre que les armes se taisent. «C'est aujourd'hui que nous devons trouver une grammaire commune pour lancer toute la communauté internationale sur la paix, et c'est ce que nous allons essayer de faire», dit-il.



Les discussions du Bürgenstock porteront sur des thèmes «essentiels» : sécurité alimentaire, sécurité nucléaire, échanges de prisonniers. Sur ces questions, «on doit discuter maintenant, et pas quand les armes se tairont», ajoute Bideau.

Bild: sda