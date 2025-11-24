pluie modérée
DE | FR
burger
International
Guerre contre l'Ukraine

Un Ukrainien aurait incendié un magasin Ikea pour Moscou

Lituanie: prison pour un Ukrainien ayant tenté d&#039;incendier un magasin Ikea
Une charge explosive, placée le 8 mai 2024 dans un magasin Ikea de Vilnius a explosé et déclenché un incendie.Image: www.imago-images.de

À 17 ans, il aurait incendié un magasin Ikea pour Moscou

Un jeune Ukrainien a été condamné en Lituanie pour un acte qualifié de «terroriste» en 2024. Selon le procureur, la Russie avait «connaissance» de ses intentions.
24.11.2025, 14:5224.11.2025, 14:52

Un tribunal lituanien a condamné lundi à trois ans et quatre mois de prison un jeune Ukrainien accusé d'avoir provoqué en 2024 un incendie dans un magasin Ikea à Vilnius, un acte qualifié de «terroriste».

Une charge explosive, placée le 8 mai 2024 dans le magasin Ikea de la capitale lituanienne, a explosé dans la nuit, déclenchant un incendie qui a été vite maîtrisé. Personne n'a été blessé dans l'attaque.

L'extrême droite allemande accusée d'espionner pour Moscou

Daniil Bardadim, un jeune Ukrainien, a été condamné pour «un acte de terrorisme consistant à mettre le feu au centre commercial Ikea de Vilnius», ainsi que pour une «tentative d'attaque terroriste» à Siauliai (nord), qui abrite une base aérienne de l'Otan, a déclaré Sonata Raupenaite-Lekarauskiene, juge au tribunal de district de Vilnius, en prononçant le jugement.

Selon le procureur Tomas Uldukis, la Russie avait «connaissance» de ses intentions et il a agi «dans l'intérêt d'un service de renseignement militaire» étranger.

Des sabotages orchestrés par Moscou

Âgé de 17 ans au moment des faits, l'Ukrainien se serait vu promettre une voiture et d'une prime de 10 000 euros pour ses actes, selon le ministère public. Il a également été condamné pour «apprentissage à des fins terroristes, déplacement à Riga (capitale de la Lettonie) à des fins terroristes et possession d'explosifs», a ajouté la juge.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

Depuis le début de l’invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Lituanie, comme les autres pays baltes et la Pologne, tous fidèles alliés de Kiev, disent être la cible de tentatives d’actes de sabotage orchestrés, selon eux, par la Russie. (jzs/afp)

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Ces Bretons «sauvent des vies» en Ukraine avec leurs vieux filets de pêche
Ces Bretons «sauvent des vies» en Ukraine avec leurs vieux filets de pêche
de Antoine AGASSE
A bord du train qui a permis à des Russes de «s'évanouir dans la nature»
A bord du train qui a permis à des Russes de «s'évanouir dans la nature»
de Guillaume DECAMME, Kaliningrad, Russie
Zelensky pourrait briser une promesse cruciale après la guerre
Zelensky pourrait briser une promesse cruciale après la guerre
de Denis Trubetskoy, Kiev
A Pokrovsk, la guerre change de dimension
A Pokrovsk, la guerre change de dimension
de Daniel Huber
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Thèmes
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'Iran dénonce un «assassinat lâche» de la part d'Israël
Le régime iranien a réagi à la mort d'un commandant du Hezbollais libanais dans une frappe israélienne à Beyrouth, condamnant une «violation flagrante du cessez-le-feu».
L'Iran a condamné lundi l'assassinat du chef militaire du Hezbollah libanais. Haitham Ali Tabatabai a été tué la veille lors d'une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. «Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne fermement l'assassinat lâche du grand commandant de la résistance islamique libanaise, le martyr Haitham Ali Tabatabai», a déclaré la diplomatie iranienne dans un communiqué.
L’article