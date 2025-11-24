Une charge explosive, placée le 8 mai 2024 dans un magasin Ikea de Vilnius a explosé et déclenché un incendie. Image: www.imago-images.de

À 17 ans, il aurait incendié un magasin Ikea pour Moscou

Un jeune Ukrainien a été condamné en Lituanie pour un acte qualifié de «terroriste» en 2024. Selon le procureur, la Russie avait «connaissance» de ses intentions.

Plus de «International»

Un tribunal lituanien a condamné lundi à trois ans et quatre mois de prison un jeune Ukrainien accusé d'avoir provoqué en 2024 un incendie dans un magasin Ikea à Vilnius, un acte qualifié de «terroriste».

Une charge explosive, placée le 8 mai 2024 dans le magasin Ikea de la capitale lituanienne, a explosé dans la nuit, déclenchant un incendie qui a été vite maîtrisé. Personne n'a été blessé dans l'attaque.

Daniil Bardadim, un jeune Ukrainien, a été condamné pour «un acte de terrorisme consistant à mettre le feu au centre commercial Ikea de Vilnius», ainsi que pour une «tentative d'attaque terroriste» à Siauliai (nord), qui abrite une base aérienne de l'Otan, a déclaré Sonata Raupenaite-Lekarauskiene, juge au tribunal de district de Vilnius, en prononçant le jugement.

Selon le procureur Tomas Uldukis, la Russie avait «connaissance» de ses intentions et il a agi «dans l'intérêt d'un service de renseignement militaire» étranger.

Des sabotages orchestrés par Moscou

Âgé de 17 ans au moment des faits, l'Ukrainien se serait vu promettre une voiture et d'une prime de 10 000 euros pour ses actes, selon le ministère public. Il a également été condamné pour «apprentissage à des fins terroristes, déplacement à Riga (capitale de la Lettonie) à des fins terroristes et possession d'explosifs», a ajouté la juge.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

Depuis le début de l’invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Lituanie, comme les autres pays baltes et la Pologne, tous fidèles alliés de Kiev, disent être la cible de tentatives d’actes de sabotage orchestrés, selon eux, par la Russie. (jzs/afp)