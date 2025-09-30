en partie ensoleillé
++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

La centrale nucléaire de Zaporijjia déconnectée: situation «critique»

Suivez en direct les dernières infos sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ses implications en Suisse ainsi que dans le monde.
30.09.2025, 13:0401.10.2025, 06:16
Team watson
Team watson
  • En février 2022, Vladimir Poutine déclenche une guerre contre l'Ukraine, en violation du droit international.
  • Le front semble figé, malgré une légère avancée russe. Moscou continue de bombarder les villes ukrainiennes.
  • Malgré la pression du président américain, aucune négociation de paix n'est agendée.
avatar
8:46
Ukraine: au moins neuf morts à la suite de pluies violentes
Des pluies violentes qui se sont abattues dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont fait au moins neuf morts dont un enfant. C'est ce qu'ont indiqué les secours mercredi.

«Toute la nuit, les sauveteurs ont aidé à évacuer des personnes prises au piège par des inondations, à dégager des voitures, à pomper de l'eau des bâtiments», ont précisé indiqué les services d'urgence sur Telegram, tandis que le maire d'Odessa Gennaduiï Troukhanov avait rapporté dans la nuit que l'équivalent de deux mois de précipitations habituelles s'était abattu en sept heures sur la ville.
6:14
Centrale nucléaire de Zaporijjia déconnectée: situation «critique»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué mardi que la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par les forces russes, était désormais déconnectée du réseau électrique ukrainien depuis sept jours consécutifs, jugeant la situation «critique» et potentiellement dangereuse.

«La situation est critique. En raison des attaques russes, la centrale a été coupée de son alimentation électrique et du réseau. Elle est alimentée en électricité par des générateurs diesel», a déclaré Zelensky dans son discours quotidien. «Ce sont les Russes qui empêchent la réparation des lignes électriques menant à la centrale et la restauration de la sécurité de base par leurs frappes. Et c'est une menace pour absolument tout le monde,» a-t-il ajouté.



Il s'agit de la plus longue coupure d'électricité à Zaporijjia depuis que la Russie a pris le contrôle de la centrale nucléaire, la plus grande d'Europe. «Cela fait maintenant sept jours. Nous n'avons jamais connu une telle situation auparavant», s'est alarmé Zelensky.
6:13
Allemagne: ex-assistant d'un député condamné pour espionnage
La justice allemande a condamné mardi Jian Guo, ex-collaborateur d'un député sulfureux de l'extrême droite allemande, à quatre ans et neuf mois de prison ferme pour espionnage au profit de la Chine. Le tribunal de Dresde a également reconnu coupable d'espionnage une complice de Jian Guo, condamnée à une peine d'un an et neuf mois de prison avec sursis. L'ex-employeur de Jian Guo, l'ancien eurodéputé Maximilian Krah, star sur TikTok, fait lui-même l'objet d'une enquête pour corruption et blanchiment d'argent en lien avec la Chine, voyant même son immunité parlementaire levée en septembre.

De septembre 2019 à sa retentissante arrestation en avril 2024, Jian Guo, de nationalité allemande, était l'un des assistants parlementaires de l'eurodéputé Krah, connu pour son penchant pour les autocraties. Selon le juge Hans Schlüter-Staats, il ne fait «aucun doute» que Jian Guo était «employé par un service de renseignement chinois», les preuves les plus tangibles étant «les informations demandées» par sa complice et «les conversations interceptées».



Selon le parquet, pour qui cette collaboration remonte à 2002, il aurait transmis plus de 500 documents, dont certains classés comme particulièrement sensibles. Il aurait aussi, toujours selon l'accusation, espionné des opposants et dissidents chinois en Allemagne, et rassemblé des informations sur des responsables politiques de l'AfD.
14:44
Prague limite l'entrée des Russes en République tchèque
Le gouvernement tchèque a déclaré mardi vouloir montrer l'exemple en devenant le premier de l'UE à limiter, avec effet immédiat, l'entrée sur son territoire à des Russes avec passeports diplomatiques ou visas d'affaires. Il a invoqué des préoccupations de sécurité.

Cette mesure s'appliquera aux aéroports dans le pays. Les ressortissants russes accrédités auprès de l'ambassade à Prague resteront autorisés à entrer, a précisé le ministère tchèque des Affaires étrangères.


Jan Lipavsky.

«Nous sommes les seuls à le faire aujourd'hui», a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère tchèque des Affaires étrangères Daniel Drake, ce qui «devrait inspirer d'autres pays et compléter les sanctions européennes à venir», estime-t-il.

«Ce n'est pas l'idéal», a déclaré aux journalistes le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavsky, mais cela «permettra de résoudre notre problème de sécurité, car le réseau diplomatique russe dissimule des agents qui la mettent en danger».
14:43
L'Ukraine envoie une mission anti-drones au Danemark
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi l'envoi d'une équipe militaire au Danemark pour «partager l'expérience» de lutte contre les drones russes lors «d'exercices conjoints». Une annonce faite après la multiplication d'incidents impliquant des drones en Europe.

«Nos gars sont arrivés pour participer aux exercices conjoints avec les partenaires», a indiqué sur les réseaux sociaux M. Zelensky dont le pays subit des attaques de drones presque quotidiennement depuis le début de l'invasion russe en 2022.
12:59
Le Danemark relève le niveau de sécurité pour ses installations énergétiques
Le Danemark a relevé le niveau de sécurité pour ses installations énergétiques face au risque de sabotage et d'attaques hybrides, a annoncé mardi le ministre de l'Energie, après plusieurs survols de drones non identifiés au-dessus du pays scandinave.

«Nous craignons qu'au final quelqu'un défie notre approvisionnement énergétique, et un pays sans approvisionnement énergétique est un pays qui ne fonctionne pas», a expliqué à la télévision TV2 le ministre de l'Energie, Lars Aagaard.


Lars Aagaard.

Le niveau de sécurité a été relevé à orange, soit le deuxième niveau le plus élevé, ce qui se traduira par une surveillance accrue et un accès restreint à l'infrastructure énergétique, a dit le ministre aux médias danois.
Les drones qui survolent le Danemark sont «un véritable poison»
Le Danemark a été récemment victime d'une attaque hybride avec les survols répétés d'aéroports – celui de Copenhague, le plus grand d'Europe du Nord, a même dû être fermé plusieurs heures – et d'installations militaires par des drones d'origine non identifiée.
12:54
Russie: la détention provisoire du cycliste français Sofiane Sehili prolongée jusqu'au 3 novembre
La détention provisoire du cycliste français Sofiane Sehili, arrêté début septembre en Russie pour «franchissement illégal de la frontière», a été prolongée jusqu'au 3 novembre, a annoncé mardi à l'AFP son avocate Alla Kouchnir.

Sa détention «a en effet été prolongée», a indiqué Alla Kouchnir, confirmant une déclaration du service de presse d'un tribunal de l'Extrême-Orient russe.

«Le 30 septembre 2025, le tribunal de district d'Oussouriïsk, dans la région de Primorié, a prolongé la détention (réd: de Sofiane Sehili) jusqu'au 3 novembre 2025», a affirmé plus tôt dans la journée le service de presse de l'instance judiciaire, cité par l'agence officielle russe TASS.

L'avocate a indiqué qu'elle allait contester cette décision.
12:50
Moscou annonce la prise de deux localités
Le ministère russe de la Défense a affirmé que deux nouvelles localités de la région de Donetsk, à l’est de l’Ukraine, avaient été conquises. Le président russe Vladimir Poutine avait auparavant déclaré que l’offensive russe se poursuivait, assurant que toute la Russie menait «le combat juste». Dans son allocution vidéo du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part évoqué des «progrès» de la contre-offensive près de la ville de Dobropillia, également située dans la région de Donetsk. La situation y reste «difficile», a-t-il reconnu, mais les soldats ukrainiens «font de leur mieux pour défendre leurs positions».
12:30
Le Kremlin soutient le plan Trump pour Gaza
Le Kremlin a dit mardi soutenir le plan de paix pour Gaza du président américain Donald Trump et espérer que cette proposition mettra un terme au conflit déclenché par l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas contre Israël.

«Le Kremlin soutient toujours et accueille favorablement tous les efforts du président Trump visant à mettre fin à cette tragédie», a déclaré son porte-parole, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait notamment l'AFP. «Nous souhaitons que ce plan soit mis en oeuvre et contribue à orienter les événements au Moyen-Orient vers une conclusion pacifique», a-t-il ajouté.
6:43
Ukraine: une famille de quatre personnes tuée dans une frappe russe à Soumy
Une famille de quatre personnes a été tuée dans une frappe de drone russe dans la région de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, a indiqué mardi matin le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Grygorov «Ce soir, l'ennemi a ciblé un immeuble résidentiel dans le village de Tchernechchyna, dans l'agglomération de Krasnopillia, avec un drone d'attaque», a-t-il écrit sur Telegram.

«Les secouristes ont extrait les corps de quatre personnes décédées sous les décombres - les parents et leurs fils âgés de 6 et 4 ans», a-t-il précisé.
16:52
La Russie se retire d'une convention européenne contre la torture
Vladimir Poutine a signé lundi une loi pour retirer la Russie de la Convention européenne pour la prévention de la torture, créée par le Conseil de l'Europe dont Moscou a été exclu en 2022 après son offensive contre l'Ukraine. Selon un document publié par les autorités, le président russe a signé cette loi adoptée précédemment par le Parlement qui avait accusé le Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, en France, de «discrimination» contre la Russie.

En août, le ministère russe des Affaires étrangères avait assuré que ce retrait ne causerait «pas de tort» aux citoyens russes et que la Russie restait «soumise à ses obligations internationales en matière de droits de l'homme». Mais deux rapporteurs spéciaux des Nations unies ont déclaré en septembre que la décision de se retirer de la convention soulevait «des drapeaux rouges» concernant la situation dans les lieux de privation de liberté en Russie.
«Beaucoup ont brûlé vif»: des Ukrainiens racontent l'enfer russe
Des enquêtes d'ONG et médias indépendants affirment que de nombreux prisonniers ukrainiens sont soumis à des tortures dans des prisons russes.
15:53
Moscou prévoit d'enrôler 135 000 hommes pour le service militaire
La campagne de conscription militaire d'automne en Russie a pour objectif cette année de recruter 135 000 jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans, selon un décret signé lundi par le président Vladimir Poutine. Ces soldats devront être recrutés entre le 1er octobre et le 31 décembre pour effectuer leur service militaire obligatoire, qui dure un an en Russie. Le pays organise chaque année deux campagnes d'enrôlement, l'une au printemps et l'autre à l'automne.

Depuis le début de son attaque à grande échelle contre l'Ukraine, en février 2022, l'armée russe assure que ces recrues ne sont pas déployées sur le champ de bataille contre les troupes ukrainiennes et effectuent des tâches subalternes en Russie. La campagne de conscription militaire du printemps 2025 avait eu pour objectif de recruter 160 000 hommes, et celle d'automne 2024, 133 000 hommes.

Ces conscrits sont à distinguer des plus de 300 000 réservistes mobilisés pour aller combattre en Ukraine à partir de l'automne 2022 et qui, eux, avaient déjà effectué auparavant leur service militaire dans l'armée russe.
13:48
La Russie «probablement» à l'origine des survols de drones
La Russie est probablement à l'origine des récents vols de drones au-dessus de plusieurs aéroports scandinaves, intervenus à quelques jours d'un sommet européen à Copenhague, a déclaré lundi le premier ministre suédois Ulf Kristersson. Des drones ont été aperçus à plusieurs reprises au Danemark et en Norvège depuis le 22 septembre, et ont provoqué de brèves fermetures de plusieurs aéroports.



«La probabilité que la Russie veuille envoyer un message aux pays qui soutiennent l'Ukraine est assez élevée», mais «personne ne le sait vraiment», a dit le premier ministre suédois à la chaîne de télévision TV4. «Nous avons la confirmation» que les drones qui ont pénétré dans l'espace aérien polonais au début du mois de septembre étaient russes, a-t-il rappelé.
Des drones survolent la plus grande base militaire du Danemark
Concernant le Danemark et la Norvège, «tout pointe vers (la Russie), mais tous les pays sont prudents lorsqu'il s'agit de pointer du doigt un pays s'ils ne sont pas sûrs. En Pologne, nous savons qu'il s'agit bien de cela», a-t-il déclaré. Des drones ont également été observés au-dessus de sites militaires danois samedi soir, pour la deuxième journée consécutive.
12:24
La Moldavie a choisi un «avenir européen» malgré la «pression» (UE)
La victoire du camp pro-européen aux élections législatives en Moldavie envoie un «message fort et clair», en dépit de l'ingérence russe, a jugé lundi le président du Conseil européen Antonio Costa.



«Le peuple de Moldavie s'est exprimé et son message est fort et clair. Ils ont choisi la démocratie, la réforme et un avenir européen, face à la pression et à l'ingérence de la Russie» a affirmé Costa sur X. Le Conseil européen est une institution qui rassemble les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européene.
12:08
Zelensky affirme que la Russie a échoué à déstabiliser la Moldavie
La président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que la Russie avait «échoué à déstabiliser la Moldavie», au lendemain de la victoire du camp pro-européen aux élections législatives dans ce pays voisin.

«La Russie n'a pas réussi à déstabiliser la Moldavie même après avoir dépensé d'énormes ressources», a lancé Zelensky dans un discours par vidéo lors d'un forum sécuritaire à Varsovie. «L'influence subversive de la Russie ne s'étendra pas davantage en Europe», a-t-il ajouté.

Voici la mission des Rafale français déployés face à Poutine
Voici la mission des Rafale français déployés face à Poutine
de Mathieu RABECHAULT, Mińsk Mazowiecki, Pologne
Les soldats russes se livrent à un trafic inquiétant et mortel
1
Les soldats russes se livrent à un trafic inquiétant et mortel
de Ivan Ruslyannikov
En Ukraine, la guerre se joue aussi dans les églises
En Ukraine, la guerre se joue aussi dans les églises
de Florent VERGNES, Kramatorsk
«Poutine doit obtenir des résultats décisifs cette année»
1
«Poutine doit obtenir des résultats décisifs cette année»
de Daniel Vizentini

La guerre en Ukraine dans l'œil d'Alexander Chekmenev:

1 / 25
La guerre en Ukraine dans l'œil d'Alexander Chekmenev
Faces of war pour le New York Times.
source: alexander chekmenev
Thèmes
L'appartement des Zelensky en Crimée, vendu par la Russie
1 / 13
L'appartement des Zelensky en Crimée, vendu par la Russie
source: www.imago-images.de / imago images
L'Ukraine attaque une ville russe située à 1300 km de ses frontières
Video: watson
Trump juge que ce serait «une insulte» s'il n'avait pas le Nobel
Donald Trump a jugé mardi que ce serait «une insulte» contre les Etats-Unis s'il ne recevait pas le Nobel de la paix, dans un discours devant les généraux et amiraux américains convoqués à Quantico (Virginie), près de Washington.
«Ils le donneront à un gars qui n'a rien fait du tout», a dit le président américain, qui se vante d'avoir mis fin à de multiples conflits, en ajoutant devant ce rassemblement très inhabituel de hauts gradés:
L’article