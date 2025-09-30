++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

Des pluies violentes qui se sont abattues dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont fait au moins neuf morts dont un enfant. C'est ce qu'ont indiqué les secours mercredi.
«Toute la nuit, les sauveteurs ont aidé à évacuer des personnes prises au piège par des inondations, à dégager des voitures, à pomper de l'eau des bâtiments», ont précisé indiqué les services d'urgence sur Telegram, tandis que le maire d'Odessa Gennaduiï Troukhanov avait rapporté dans la nuit que l'équivalent de deux mois de précipitations habituelles s'était abattu en sept heures sur la ville.
