Allemagne

Allemagne: l'AfD accusée d'espionner pour Moscou

epa12069606 (FILE) The AfD logo is seen at the election campaign launch of Alternative for Germany (AfD) party in Halle, Germany, 25 January 2025 (reissued 02 May 2025). Germany&#039;s AfD party has b ...
Le parti AfD est en plein essor en Allemagne.Keystone

L'extrême droite allemande accusée d'espionner pour Moscou

Des questions «problématiques» sur des sujets trop sensibles: les adversaires politiques de l'AfD accusent le parti de collaborer avec des «Etats autoritaires». Mais celui-ci dément.
22.10.2025, 14:1822.10.2025, 14:18

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), en plein essor, se voit mercredi accusé d'espionnage au profit de la Russie et d'autres Etats autoritaires. Des adversaires politiques pointent du doigt ses demandes parlementaires «problématiques».

«L'AfD abuse du droit parlementaire de poser des questions pour enquêter manifestement sur nos infrastructures critiques», a affirmé le ministre de l'Intérieur du Land de Thuringe, Georg Maier, partageant son «inquiétude croissante» avec le journal Handelsblatt.

«L'impression qui se dégage est que l'AfD travaille, avec ses questions, à partir d'une liste commandée par le Kremlin»
Georg Maier

«L'AfD a formé une alliance avec plusieurs Etats autoritaires et collabore avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord pour nuire gravement à notre pays», affirme dans une réponse à l'AFP le député Konstantin von Notz, vice-président de la commission de contrôle des services secrets au Bundestag.

Questions «problématiques»

En avril 2024, lors d'un débat au Bundestag, des «questions parlementaires problématiques» de l'AfD avaient été signalées, avec le soupçon qu'elles soient posées au nom «d'États autoritaires», souligne Konstantin von Notz. Et ce, selon lui, «afin de les aider délibérément à affaiblir notre pays, à espionner nos infrastructures critiques et à les saboter».

D'après Georg Maier, issu du parti social-démocrate (SPD), l'AfD en Thuringe a posé ces 12 derniers mois 47 questions sur les infrastructures critiques, avec «une intensité et une précision croissantes».

02.10.2024, Th�ringen, Erfurt: Georg Maier (SPD), gesch�ftsf�hrender Innenminister von Th�ringen, kommt zu den Sondierungsgespr�chen zwischen CDU, BSW und SPD in der Erfurter Innenstadt. In Th�ringen ...
Georg MaierKeystone

Infrastructures de transport ou numériques, approvisionnement énergétique ou en eau... Le parti montre notamment «un intérêt particulier pour les technologies et équipements de la police, notamment dans le domaine de la détection et de la défense antidrones», mais aussi pour l'armée et la protection civile, souligne Maier.

Accusations «absurdes»

Maier a «peur des questions» et remet en cause «un pilier fondamental du contrôle démocratique», a répliqué Ringo Mühlmann, un porte-parole du groupe parlementaire régional AfD.

Le premier secrétaire du groupe AfD au Bundestag, Bernd Baumann, a qualifié ces accusations d'«absurdes», insistant sur la responsabilité de ses opposants qui ont, au pouvoir, «laissé nos infrastructures allemandes se dégrader pendant des décennies». «Avec nos questions, nous mettons en lumière ces lacunes dans l'intérêt des citoyens», a-t-il ajouté

Bernd Baumann, premier secrétaire du groupe AfD au Bundestag
Bernd Baumann, premier secrétaire du groupe AfD au BundestagImage: www.imago-images.de

Contactés par l'AFP, le renseignement extérieur allemand n'a pas souhaité commenter et le renseignement intérieur n'a pas encore répondu.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

Le chancelier allemand Friedrich Merz a désigné lundi l'AfD comme son «principal adversaire» à l'aube d'une année électorale chargée. Fondée en 2013, cette formation, arrivée deuxième aux législatives de février dernier, distance désormais dans plusieurs sondages la CDU de M. Merz. (jzs/ats)

Des drones russes traquent des civils en Ukraine
Video: watson
