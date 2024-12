Keystone

Kiev a trouvé comment utiliser les drones de Poutine contre la Russie

Kiev a visiblement recours à des moyens de guerre numériques pour détourner les drones russes vers la Biélorussie ou la Russie.



Thomas Wanhoff / t-online

Les attaques aériennes russes se sont multipliées ces derniers jours sur Kiev et le reste de l'Ukraine. La Russie tente manifestement de surcharger à nouveau les défenses aériennes ukrainiennes en lançant des attaques massives. Mais Kiev a trouvé une astuce pour littéralement frapper la Russie avec ses propres armes.

Les drones que les troupes de Poutine envoient en direction de l'Ukraine sont guidés par des signaux GPS qui leur indiquent les coordonnées de leurs cibles. Jusqu'à présent, tant les forces spéciales ukrainiennes que russes ont réussi à brouiller ces signaux, désorientant les drones. Mais l'ingéniosité des spécialistes de Kiev a désormais réussi à faire quelque chose de nouveau, comme l'indique le journal Le Monde.

Les drones reçoivent une nouvelle destination

Ils utilisent une approche appelée «spoofing». Le «spoofing» est une méthode de tromperie électronique par laquelle des pirates falsifient des informations ou des identités afin de tromper d'autres personnes ou systèmes.

Dans le cas des drones russes, le «spoofing» est utilisé pour leur donner une nouvelle destination. Si les coordonnées initiales les dirigent vers la ville de Kiev, les brouilleurs ukrainiens effacent les données GPS russes et les remplacent par d'autres, renvoyant les drones vers la Russie – ou vers la Biélorussie voisine.

Entre le 24 et le 26 novembre, 43 drones russes Shahed auraient franchi la frontière avec la Biélorussie, indique le projet biélorusse Hajun, qui collecte des informations accessibles au public dans le pays. Des avions de combat du régime de Loukachenko ont même été déployés à quatre reprises. D'autres drones ont été renvoyés en Russie.

L'armée ukrainienne indique que 3482 engins sans pilote ont été utilisés contre des cibles civiles et militaires en Ukraine de septembre à octobre. Bien que la plupart des drones aient été interceptés, les débris des appareils abattus ont endommagé ou enflammé des dizaines d'habitations.

Effet secondaire involontaire du «spoofing»

Le «spoofing» a toutefois aussi un effet secondaire indésirable. Début novembre, des citoyens de Kiev ont signalé qu'ils ne pouvaient plus commander de taxi avec leur téléphone portable. Les horloges sur leur téléphone indiquaient une heure erronée, et pas mal d'Ukrainiens voyaient soudain comme indication de lieu des villes russes comme Moscou et Belgorod. D'autres sont arrivés au travail avec une heure de retard parce que le réveil de leur téléphone portable s'est déclenché trop tard.

L'état-major des forces armées ukrainiennes a alors dû reconnaître que les systèmes de guerre électronique utilisés pour repousser les attaques aériennes russes pouvaient perturber les montres ou les signaux GPS des smartphones. Il a été conseillé aux habitants de désactiver le réglage automatique de l'heure sur leur portable. En effet, celle-ci est également contrôlée par les satellites GPS.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci