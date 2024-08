Un exemplaire serait tombé entre les mains de l'armée ukrainienne. Keystone

Un nouveau drone russe sème la mort en Ukraine

Un nouveau drone russe a été repéré en Ukraine. Il porte le nom d'une fleur, mais il n'a rien d'innocent.

Thomas Wanhoff / t-online

Selon des rapports ukrainiens publiés dans les médias et sur les réseaux sociaux, des drones russes d'un nouveau type ont été utilisés pour la première fois il y a quelques jours.

Il s'agit de drones gerberas, en quelque sorte la petite sœur des redoutables modèles Shahed de fabrication iranienne. Un exemplaire aurait été découvert fin juillet près de Kiev, selon les médias. Dimanche, l'armée russe avait également fait état sur Telegram de ce drone qui serait utilisé par une unité appelée «Faucons de Staline». Celle-ci serait étroitement liée à la zone économique spéciale d'Alabuga, où sont jusqu'à présent assemblés les drones Shahed.

Le drone sera construit en trois versions

Le Gerbera est une version plus petite des drones Geran, le nom russe des Shahed iraniens. Il se compose en grande partie de plastique expansé et devrait être disponible en trois versions: comme drone kamikaze, comme drone de reconnaissance ou comme missile de diversion.

Le drone retrouvé en Ukraine n'était probablement pas équipé d'explosifs. L'engin a une envergure d'environ 2,5 mètres et une longueur de fuselage d'un peu plus de deux mètres. Il est propulsé par un moteur à essence miniature qui entraîne une hélice de poussée fixée à l'arrière.

Selon un article du journal ukrainien «Defense Express», la version kamikaze serait dotée d'une caméra qui envoie des images à la personne qui pilote le drone. Les données sont transmises via une connexion Internet établie par carte SIM. Cela signifie, selon les experts, que la précision avec laquelle il peut atteindre une cible dépend des capacités du soldat qui le pilote.

Pour rappel, les drones Shahed peuvent atteindre de manière autonome des coordonnées de destination préalablement saisies. Le drone Gerbera a donc un champ d'action plus restreint. Selon les estimations de «Defense Express», son rayon d'attaque pourrait être de 300 kilomètres.

Une partie importante de la stratégie d'attaque russe

Outre la version kamikaze, les versions dites factices pourraient constituer un moyen bon marché de tromper la défense aérienne ukrainienne afin de lui faire gaspiller des missiles coûteux, tandis que d'autres drones et missiles russes pourraient passer à travers les mailles du filet.

Ce mercredi, la Russie a de nouveau attaqué l'Ukraine avec des drones, l'armée ukrainienne a déclaré avoir intercepté 86 missiles Shaded. Il s'agissait de l'une des vagues d'attaques aériennes les plus massives enregistrées.

Depuis le début de la guerre, l'armée russe utilise des drones, notamment de fabrication iranienne. Ils sont bien moins chers que les missiles et peuvent atteindre des cibles avec une grande précision. C'est aussi pour cette raison qu'ils sont utilisés en grand nombre, par essaims, afin de surcharger la défense aérienne ukrainienne. De son côté, Kiev a réussi à plusieurs reprises à faire voler ses propres drones jusque loin dans l'arrière-pays russe et à y attaquer des aérodromes, des dépôts de munitions et des dépôts de pétrole.