L'Ukraine espère recevoir ces super-missiles le plus vite possible

Le nouveau paquet d'aide américain a passé le cap de Chambre des représentants. Les armes et les munitions devraient arriver en Ukraine dans les jours qui suivent l'entrée en vigueur de la loi. Voici ce que Kiev attend avec impatience.

Thomas Wanhoff / t-online

Après des semaines de débats, la Chambre des représentants américaine a approuvé 61 milliards de dollars d'aide supplémentaire pour l'Ukraine. Mais que se cache-t-il derrière ces chiffres? Quelles armes l'Ukraine va-t-elle recevoir?

La loi H.R. 8035, qui doit encore être approuvée par le Sénat et ensuite signée par le président Joe Biden, prévoit de manière assez détaillée les domaines dans lesquels de l'argent sera mis à disposition:

Cinq milliards de dollars devraient être mis à disposition pour des munitions;

Deux autres milliards de dollars sont prévus pour les missiles de l'armée de terre;

366 millions de dollars pour les missiles de l'armée de l'air.

L'argent ne sera pas directement versé à l'Ukraine; il servira plutôt à alimenter les stocks américains, à partir desquels des armes et des munitions seront ensuite livrées à l'Ukraine.

«ATACMS livrés dès que possible»

Une arme va jouer un rôle particulier: l'ATACMS, un missile pouvant parcourir jusqu'à 300 kilomètres. L'Ukraine en avait déjà reçu quelques-uns l'année dernière. Le projet de loi adopté par le Congrès stipule:

«Transfert d'ATACMS à longue portée requis: après l'entrée en vigueur de la présente loi, le président remettra dès que possible au gouvernement ukrainien des missiles tactiques à longue portée de l'armée afin de soutenir le gouvernement ukrainien dans sa défense et sa victoire sur la Fédération de Russie».

On ne sait pas exactement combien de ces missiles contient l'arsenal américain. Le fabricant Lockheed Martin en aurait produit environ 4000 au cours des dernières décennies, dont 600 auraient été utilisés par les forces armées américaines pendant la guerre du Golfe et en Irak. D'autres projectiles ont été vendus à l'étranger. L'Ukraine a déclaré avoir déjà tiré cinq ATACMS en octobre sur des bases aériennes russes à Lougansk et près de Berdiansk.

De son côté, l'armée américaine a le successeur de l'ATACMS pour satisfaire ses propres besoins. Selon Lockheed Martin, les premiers Precision Strike Missiles (missiles d'attaque de précision) ont déjà été livrés au Pentagone. Plus l'armée américaine reçoit de ces nouveaux missiles, plus Kiev pourra bénéficier d'ATACMS.

Ces missiles devraient permettre à l'Ukraine d'attaquer des cibles russes loin derrière la ligne de front. Ces dernières années, des frappes de ce genre ont été menées contre des dépôts de pétrole, des raffineries et des aéroports militaires afin d'affaiblir l'infrastructure russe.

Mais les ATACMS ne suffisent pas. Ce dont les soldats ukrainiens ont besoin sur le front, ce sont des obus d'artillerie. Ils ont principalement besoin du calibre 155 mm, utilisé par la plupart des canons fournis par l'Occident. La défense aérienne est également affaiblie, mais il n'est pas certain que les Etats-Unis puissent retirer d'autres systèmes de défense Patriot de leur stock.

Armes envoyées d'ici une ou deux semaines

Si la loi entre en vigueur dans les prochains jours, le matériel sera rapidement livré à l'Ukraine. Le porte-parole du Pentagone, le major-général Patrick Ryder, a déclaré jeudi que les Etats-Unis disposaient d'un «réseau logistique très robuste qui nous permet d'acheminer du matériel très rapidement» – peut-être en l'espace de quelques jours, selon Politico.

Selon le même journal, la secrétaire adjointe du Pentagone pour les affaires de sécurité internationale, Celeste Wallander, a affirmé que le Pentagone commencerait à déplacer rapidement des munitions, des obus d'artillerie et des systèmes de défense aérienne dès que le Congrès aurait approuvé l'aide.

«Nous serions en mesure, avec le soutien du Commandement européen et du Commandement des transports, de commencer à fournir des munitions, de l'artillerie et de la défense aérienne à l'Ukraine immédiatement, dans un délai d'une ou deux semaines», a précisé Wallander devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants. (wan)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci