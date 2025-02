Américains et Russes ont causé 6h30 à Istanbul et ça inquiète Kiev

Après des années de tensions, Russes et Américains négocient un rapprochement, suscitant l'inquiétude de Kiev et de ses alliés, craignant d’être exclus des discussions.

Les pourparlers entre Russes et Américains au sujet du travail de leurs missions diplomatiques se sont achevés jeudi à Istanbul, en plein rapprochement accéléré de Moscou et de Washington avec la volonté affichée de relancer les relations bilatérales et de régler le conflit en Ukraine.

La délégation russe a quitté la résidence du consul général américain à 16h20 (14h20 en Suisse) sans faire de commentaires devant la presse, à l'issue de presque six heures et demie d'échanges, selon un journaliste de l'AFP sur place. Cette réunion à huis clos de diplomates russes et américains était la deuxième rencontre entre représentants des Etats-Unis et de la Russie, après une première le 18 février en Arabie saoudite qui avait elle-même fait suite à l'entretien au téléphone entre les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump le 12 du même mois.

Les Russes ont rendu visite aux Américains à Istanbul Image: ministère des affaires étrangères russes

Le ministère russe des Affaires étrangères avait diffusé, dans la matinée, une courte vidéo montrant l'arrivée de la délégation russe, dans un van noir. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov a expliqué:

«Nos diplomates s'efforcent de s'appuyer sur l'entente qui s'est dégagée au cours de la conversation téléphonique entre les deux présidents et sur les accords qui ont été conclus au cours des pourparlers à Ryad.»

Il a toutefois dit ne pas s'attendre à des changements majeurs dans les relations avec Washington, malgré le spectaculaire revirement américain effectué en seulement deux semaines.

«Personne ne s'attend à ce que les solutions soient faciles et rapides», a souligné Dmitri Peskov pendant son briefing quotidien, auquel participait l'AFP. «Le président Trump parle en son nom et est prêt à écouter les autres. C'est très important», a-t-il toutefois relevé, saluant «la volonté politique des deux pays, la volonté d'écouter et d'entendre l'autre partie» dans ce «processus».

Depuis l'élection de Trump

Les premiers pourparlers russo-américains depuis le début de l'offensive en Ukraine en février 2022 étaient intervenus quelques jours après une heure et demie de discussions au téléphone entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui a brisé la politique d'isolement menée par les Occidentaux depuis trois ans.

Dans la foulée, Russes et Américains ont dit vouloir une remise à plat de leurs relations bilatérales, faisant craindre à Kiev et ses alliés européens d'être mis de côté dans le règlement du conflit en Ukraine et sur d'autres grands dossiers internationaux.

Après leurs entretiens, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue américain Marco Rubio avaient dit vouloir rétablir le fonctionnement normal des ambassades et des consulats, après de multiples expulsions de représentants dans les missions diplomatiques respectives des Etats-Unis et de la Russie depuis de nombreuses années. Au-delà de ce sujet, Moscou et Washington ont dit travailler au rétablissement de leur coopération économique et énergétique, notamment dans l'Arctique, et dans le domaine spatial. (jah/afp)