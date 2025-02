L’Ukraine proche d'un accord avec les Etats-Unis

Un accord entre l’Ukraine et les Etats-Unis semble en passe d’être conclu concernant l’exploitation des terres rares. Mais une question demeure, qui en tirera réellement profit?

Finn Michalski / t-online

Un article de

Alors que la guerre contre la Russie s’intensifie, l’Ukraine subit une pression croissante. Moscou multiplie les attaques de drones sur les villes ukrainiennes, tandis que Donald Trump négocie en coulisses avec Vladimir Poutine sur une possible fin des combats, sans consulter Volodymyr Zelensky. Parallèlement, Washington et Kiev discutent des vastes gisements de terres rares du pays.

Après plusieurs échanges tendus entre Trump et Zelensky ces dernières semaines, l’Ukraine craignait une suspension de l’aide américaine. Désormais, les responsables ukrainiens voient dans cet accord minier une opportunité de stabiliser les relations avec Washington et de garantir un soutien à long terme. D’après le média Axios, des sources proches du dossier confirment ces ambitions.

Le média a également publié des extraits du projet d’accord. Selon la vice-première ministre ukrainienne, Olga Stefanisyna, ce texte vise à «démontrer l’engagement des deux pays pour les décennies à venir». Lundi, elle a affirmé que les négociations étaient sur le point d’aboutir, une déclaration rapidement confirmée par Donald Trump.

Que doit contenir un tel contrat?

Toujours selon les informations d'Axios, l’accord prévoit la création d’un «fonds d’investissement pour la reconstruction», cogéré par Washington et Kiev. Le texte souligne l’engagement des Etats-Unis à soutenir le développement d’une Ukraine stable et prospère, tout en insistant sur la nécessité de préserver la souveraineté du pays. Toutefois, aucune mention d’un soutien militaire supplémentaire n’y figure.

Le projet indique également que 50% des revenus issus de l’exploitation des ressources naturelles – minerais, pétrole et gaz – seront versés dans ce fonds, les Etats-Unis récupérant ensuite leur part. De plus, l’Ukraine devrait y injecter 500 milliards de dollars supplémentaires.

Zelensky optimiste, mais des obstacles demeurent

Jusqu’à présent, Volodymyr Zelensky s’opposait à tout accord qui ne garantirait pas la sécurité à long terme de l’Ukraine ou qui risquerait de désavantager son pays. Pourtant, dimanche, il s’est montré confiant quant à la signature prochaine de ce partenariat à Washington.

Cependant, l’application de cet accord reste incertaine. Une partie des ressources naturelles concernées se trouve actuellement en territoire occupé par la Russie, rendant leur exploitation impossible pour l’Ukraine.

Trump semble déjà avoir une stratégie pour contourner cet obstacle: il a annoncé sur son réseau Truth Social qu’il menait des «discussions sérieuses» avec Vladimir Poutine, portant à la fois sur la fin du conflit et sur une possible coopération économique entre les États-Unis et la Russie.

(Adaptation française: Valentine Zenker)