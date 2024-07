Un char russe détruit, dans les premiers temps de la guerre, près de Kiev (archives). Image: keystone

Poutine doit puiser dans ses réserve

Depuis le début de la guerre contre l'Ukraine, la Russie a perdu plus de chars qu'elle n'en avait en service. Les stocks se vident à un rythme effréné.

Simon Cleven / t-online

Début mai, Vladimir Poutine a fait étalage de ses trophées de guerre à Moscou. A l'occasion de la «Journée de la Victoire» du 9 mai, le Kremlin a présenté aux Moscovites, dans le parc Pobedy, plus de 30 chars de fabrication occidentale capturés en Ukraine. De nombreux curieux ont examiné ces jours-là les chars de combat et les véhicules de combat d'infanterie provenant d'Allemagne, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de France et d'Australie. Il s'agissait d'un message de triomphe adressé à la population – et peut-être d'une manœuvre de diversion.

Car si le gouvernement de Kiev devait planifier quelque chose de similaire, les rues et les parcs de la capitale ukrainienne crouleraient sous les chars russes détruits et capturés. C'est du moins ce que suggère une évaluation du Süddeutsche Zeitung sur les pertes russes en matériel de guerre en Ukraine.

Des chars ukrainiens capturés sont exposés à Moscou. Image: www.imago-images.de

Selon cette enquête, depuis le début de la guerre d'agression contre l'Ukraine le 24 février 2022, la Russie aurait perdu sur le champ de bataille plus de chars de combat qu'elle n'en avait en état de marche avant l'invasion. Et les stocks en Russie se vident désormais apparemment aussi à une vitesse fulgurante, comme le montre l'analyse du journal.

Selon la base de données Oryx, les pertes russes en chars de combat s'élèvent, jusqu'à présent à 3197 véhicules au total:

2167 d'entre eux ont été détruits.

158 endommagés.

354 abandonnés.

518 capturés par l'armée ukrainienne.

Derrière Oryx se trouve un projet néerlandais de spécialistes Osint (Open Source Intelligence), qui exploitent pour leurs analyses des images provenant d'Ukraine. Toutes les pertes ne sont pas documentées par des photos et le nombre réel de chars de combat perdus devrait donc être bien plus élevé.

La Russie mise sur les anciens chars

La Russie perd environ 100 chars de combat par mois. Or, selon Forbes, l'industrie de défense russe ne construit actuellement que 50 nouveaux véhicules par mois. Pour combler cette lacune béante, la Russie puise donc dans ses réserves. Depuis des mois, des photos de chars soviétiques T-55, dont certains ont plus de 70 ans, circulent en Ukraine. L'armée russe a également recours à des T-62 des années 1960 et à des chars de combat T-72 et T-80 des années 1970 et 1980.

Selon le groupe de réflexion britannique International Institute for Strategic Studies (IISS), la Russie a jusqu'à présent rééquipé plus de 1200 chars de combat issus d'anciens stocks pour les utiliser en Ukraine. S'y ajoutent environ 2500 véhicules de combat d'infanterie de réserve. Le matériel de guerre est certes loin d'avoir la qualité des systèmes modernes, mais la Russie mise de toute façon plus sur la masse que sur la classe dans sa guerre d'agression brutale.

Les stocks russes ne sont toutefois pas inépuisables non plus. L'exploitant du compte X @HighMarsed, qui évalue les images satellites des bases militaires russes, estime que la Russie a encore en stock environ 3650 chars de combat de différents modèles.

Il convient de noter que tous ces véhicules ne sont pas dans un état tel qu'il serait économiquement viable de les remettre en état. Une partie considérable de ces véhicules ne devrait plus servir que de source de pièces de rechange.

Poutine a encore quelques chars en réserve

Dans un entretien avec le Süddeutsche Zeitung, le chercheur de l'IISS Michael Gjerstad fixe le nombre de chars stockés à un niveau encore plus bas: «J'estime que la Russie a toujours environ 3200 tanks en stock, mais la grande majorité d'entre eux sont dans un état déplorable et nécessitent des réparations importantes.»

Au vu des pertes considérables, les experts s'attendent, à moyen terme, à d'importants problèmes de matériel de la part de l'armée russe. Fin mai déjà, l'expert militaire Gustav Gressel expliqué que la Russie connaîtrait probablement un problème matériel aigu à partir de 2026 environ. Il a confirmé cette estimation au Süddeutsche Zeitung.

L'IISS estime également que la Russie ne pourra pas poursuivre ses efforts offensifs actuels en Ukraine pendant plus de trois ans.

Quel impact sur l'Ukraine?

Pour Kiev, les rapports sur les pertes importantes de matériel russe ne signifient pas pour autant la fin. Les experts s'accordent à dire que l'armée ukrainienne doit continuer à être largement équipée en armes et en munitions par les soutiens occidentaux afin de pouvoir maintenir la pression sur les troupes russes.

L'expert de l'IISS Sascha Bruchmann a expliqué, dans un entretien au Kyiv Independent: «Il est difficile d'écrire: ‹Oui, dans deux ans, la Russie perdra la guerre parce qu'elle n'aura plus de chars›, car cela ne se passera pas ainsi». Les tanks sont surtout utilisés lors d'actions offensives. Ainsi, même si la Russie continue à perdre de nombreux chars, cela ne signifie pas nécessairement qu'il sera beaucoup plus facile pour l'Ukraine de reconquérir les territoires déjà occupés.

Car jusqu'à présent, la Russie a montré qu'elle ne reculait devant aucun coût dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine, qu'il s'agisse des dizaines de milliers de soldats morts ou du matériel de guerre. Poutine consacre déjà près d'un tiers du budget national à son armée.