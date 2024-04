Ioulia Seniouk est l'une des actrices porno les plus connues sur Pornhub (sous le nom de Josephine Jackson). Ici, elle pose avec un ancien combattant. Screenshot: Instagram

Cette star du porno prépare un calendrier pour les soldats ukrainiens

La star du X Josephine Jackson lève des fonds pour les blessés de guerre ukrainiens. Avec 12 vétérans, elle prépare un calendrier pour prendre en charge une partie du cout des prothèses.

Anne-Kathrin Hamilton / watson.de

Plus de «International»

La jambe d'une jeune femme brille à travers la fente de sa robe. Elle pose habilement pour mettre en valeur son élégante robe de soirée et son corps. Un homme en costume est assis à ses côtés et semble passer son bras autour d’elle. Problème: le bras n'existe pas.

Il pourrait s'agir d'un couple ordinaire qui passe une soirée ensemble à l'opéra. Mais il s'agit en fait d'une célèbre actrice porno et d'un vétéran ukrainien qui n'est rentré du front qu'avec un seul bras.

Séance photo à l'Opéra de Kiev. Screenshot: Instagram

L'objectif de leur rencontre? Collecter des fonds pour les soldats afin de leur permettre de mieux vivre après la guerre. Au-delà des problèmes liés au stress post-traumatique, beaucoup courent aussi le risque de perdre des bras et/ou des jambes au combat.

Du front au shooting photo avec une actrice porno

Josephine Jackson, de son vrai nom Ioulia Seniouk, fait partie des 100 meilleures actrices porno, selon le site Pornhub. Elle a choisi de s'engager en faveur des soldats ukrainiens en collectant des dons:

«Au début, tout le monde était un peu timide, aussi bien moi que les hommes. Je ne suis pas psychologue, j'étais donc inquiète de savoir si j'allais leur parler correctement, si j'allais les blesser avec mes mots. Je n'étais pas tout de suite prête à les interroger sur la guerre» Ioulia Seniouk au Tagesspiegel

Oleksiy Tchub, 31 ans, a combattu près de Bakhmout et en est revenu gravement blessé. Avec onze autres camarades, il a accepté de faire une séance photo avec l'actrice X.

«Nous nous sommes à peine reconnus lorsque nous nous sommes habillés, c'était très surprenant et amusant!»

Pour lever des fonds, Ioulia Seniouk et les soldats ukrainiens blessés à la guerre souhaitent créer puis vendre un calendrier basé sur les photos prises à l'opéra de Kiev. Les recettes seront reversées à un centre de rééducation. Mais tout le monde n'apprécie pas cette idée.

Image: instagram

«Indécent»

Une actrice porno et des vétérans ukrainiens? Nombreux sont ceux qui estiment que c'est indécent et inapproprié.

Le directeur adjoint de l'Opéra de Kiev, lieu de la séance photo, avait aussi des doutes. Mais il a fini par accepter. Il n'a toutefois autorisé le shooting que dans le foyer.

L'épouse de l'un des soldats n'était pas non plus très enthousiaste. Mais elle aussi a fini par se laisser convaincre et défend désormais l'actrice porno contre les attaques sur les réseaux sociaux.

C'est bien connu: le sexe fait vendre. Mais l'argent n'est pas l'objectif principal de Josephine Jackson. Il s'agit plutôt d'attirer l'attention sur les personnes qui reviennent de la guerre estropiées, sans bras ou sans jambes.

Plusieurs vétérans ont participé à la séance photo. Screenshot: Instagram

Sa mission: redonner un sens à la vie des vétérans

Pour cela, l'actrice se rend elle-même au centre d'endoprothèses de Kiev. Il s'agit du seul centre de prothèses complexes, d'ostéointégration et de bionique d'Ukraine. Les soldats n'y reçoivent pas de modèles mécaniques ordinaires, mais des prothèses bioélectriques. Avec celles-ci, une personne peut vivre presque sans restrictions, même la motricité fine fonctionne.

Le vétéran Oleksij Tchub, vêtu d'un costume chic, fait partie de ceux qui ont accepté de prendre la pose avec la jeune femme. Son bras a dû être amputé jusqu'à l'épaule. Aujourd'hui, la perte de son bras ne le limite pas: il nage, va à la pêche et participe à des compétitions sportives pour vétérans.

«Bizarrement, cela ne m'a pas posé de gros problèmes»

Mais tout le monde ne peut pas s'offrir ce bonheur. Selon le rapport, une jambe bioélectrique coûte entre 25 000 et 80 000 francs, une main entre 50 000 et 150 000 francs. Pour le moment, l'Etat ukrainien met à disposition un maximum de 45 000 francs par personne blessée. Un problème sur lequel Josephine Jackson aimerait attirer l'attention.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Seniouk raconte qu'elle est devenue très amie avec certains des soldats. Au début, elle ne savait pas comment s'y prendre avec eux, mais l'humour semble aider à guérir certaines blessures:

«Les soldats plaisantent sur leurs membres manquants. Un soldat sans jambe peut être invité par ses camarades à jouer au football avec eux, et un soldat sans bras se voit souvent demander où il l'a oublié»

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)