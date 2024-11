Deux fausses brigades de l'armée ukrainienne démasquées

Quelque chose cloche avec ces deux brigades ukrainiennes

Deux brigades fantômes de l'armée ukrainienne ont été démasquées grâce aux réseaux sociaux, comme vient de le confirmer Kiev. Mais quel est l'intérêt de ces fausses unités?

Martin Küper / t-online

Les experts militaires ont très vite pensé que quelque chose clochait avec la 13e brigade de chasseurs et la 88e brigade mécanisée. Les deux unités se sont formées en février 2023, selon leurs propres déclarations, et affirment faire partie de l'armée ukrainienne. Problème: ni leur numérotation ni leurs emblèmes ne suivent la systématique de l'armée ukrainienne. Kiev a désormais confirmé qu'au moins l'une de ces deux brigades n'était intégrée dans aucune structure militaire du pays.

Ces fausses brigades se sont pourtant donné beaucoup de mal pour convaincre le monde de leur existence. Sur Facebook, la 88e brigade mécanisée publie régulièrement des photos de soldats et d'équipement, prétendument prises à la frontière avec la Biélorussie, où l'unité serait stationnée. Mais les auteurs du portail spécialisé militaryland.net se sont vite étonnés que la brigade n'ait jamais fait état de pertes dans ses rangs et qu'elle n'ait pas non plus sollicité les dons des utilisateurs des médias sociaux, comme de nombreuses autres unités ukrainiennes.

«Et cela paraissait encore plus suspect»

Cette dernière a toutefois publié un post sur Facebook mettant en garde contre les appels frauduleux aux dons pour de prétendues unités ukrainiennes en août dernier. Le post indiquait que la brigade était bien équipée et disposait de suffisamment d'armes et de munitions, les dons n'étaient donc pas nécessaires.

«Ce serait donc la seule unité ukrainienne à ne pas avoir de problèmes d'équipement. Cela paraissait très suspect»

Les spécialistes ont également trouvé d'étranges incohérences dans le cas de la 13e brigade de chasseurs. L'équipement que l'on voit sur les photos de l'unité est plutôt typique de la Garde nationale ou des troupes de protection des frontières, et non pas de l'armée régulière ukrainienne, explique le portail spécialisé. Et la plaque d'immatriculation d'un véhicule militaire de la prétendue brigade contient une série de numéros typiques des véhicules de la garde nationale.

L'Ukraine confirme les soupçons

Pour en avoir le cœur net, les auteurs de militaryland.net se sont adressés directement à l'état-major de l'armée ukrainienne. Celui-ci a confirmé au portail qu'au 21 octobre, «aucune unité portant le nom de 88e brigade mécanisée» n'existait dans l'armée ukrainienne. Selon le portail d'information, il est «très probable que la 13e brigade de chasseurs n'existe pas non plus.»

Les experts voient deux explications possibles à l'énigme des fausses brigades: d'une part, il pourrait s'agir soit de petits groupes de francs-tireurs du côté ukrainien qui espèrent être intégrés un jour dans l'armée régulière. Mais il se pourrait aussi bien que les deux brigades fantômes servent à la guerre psychologique et doivent faire paraître l'armée ukrainienne plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Dans ce cas, il serait toutefois étrange que Kiev confirme si facilement que l'un de ces brigades n'existe pas.

