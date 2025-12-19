brouillard
Guerre contre l'Ukraine

Kiev frappe un pétrolier russe en Méditerranée, une première

Kiev revendique une attaque inédite contre Moscou

En revendiquant cette attaque en Méditerranée, l’Ukraine affiche une stratégie offensive assumée et adresse un avertissement direct à la Russie et à ses réseaux logistiques.
19.12.2025, 14:5119.12.2025, 14:52
L'Ukraine a frappé pour la première fois un pétrolier de la «flotte fantôme» russe «dans les eaux neutres» de la Méditerranée, a annoncé vendredi à l'AFP une source au sein des services de sécurité (SBU) ukrainiens.

«Le SBU a frappé avec des drones aériens un pétrolier de la dénommée "flotte fantôme" russe, le QENDIL», a précisé cette source. Elle a affirmé:

«La Russie utilisait ce pétrolier pour contourner les sanctions et financer sa guerre contre l'Ukraine»
La Suisse s'attaque à la flotte fantôme russe

Selon cette source s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, il s'agit d'une «nouvelle opération spéciale sans précédent», réalisée à quelque 2000 kilomètres de l’Ukraine. Elle n'a donné aucun détail supplémentaire, notamment sur le lieu à partir duquel elle a été déclenchée et sur les pays que les drones auraient pu survoler.

Ce que l'on sait du pétrolier

Ce pétrolier, battant pavillon d’Oman, était parti de Sikka (Inde) à destination d'Oust-Louga (Russie), selon ses données de navigation fournies par Bloomberg.

Son tracé, cohérent avec des images satellites consultées par l'AFP, indique un demi-tour effectué dans la nuit de jeudi à vendredi, à un moment où il se trouvait à plus de 250 kilomètres au large des côtes grecques et libyennes. Le navire semblait rebrousser chemin vers l'est vendredi matin.

Le bâtiment était vide au moment de l’attaque et l'opération n'a créé aucune menace pour l'environnement, a assuré cette source, disant que le navire avait «subi d'importants dommages» et n'était plus en état de «poursuivre ses objectifs»:

«L’ennemi doit comprendre que l’Ukraine ne s’arrêtera pas et le frappera partout dans le monde, où qu’il se trouve»

L'Ukraine a déjà revendiqué l'attaque de pétroliers circulant en mer Noire, que Kiev accuse d'être utilisés par la Russie pour contourner les sanctions occidentales et financer son offensive en Ukraine. (jah)

Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
