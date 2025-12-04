stratus fréquent
++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

Cassis évoque le rôle de l'OSCE dans une trêve ++ Un Tchèque condamné par Moscou

Suivez en direct les dernières infos sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ses implications en Suisse ainsi que dans le monde
04.12.2025, 10:0504.12.2025, 11:59
Team watson
Team watson
  • En février 2022, Vladimir Poutine déclenche une guerre contre l'Ukraine, en violation du droit international.
  • Le front semble figé, malgré une légère avancée russe. Moscou continue de bombarder les villes ukrainiennes.
  • L'Administration Trump fait des pieds et des mains pour obtenir un accord de paix, sans succès majeur.
  • Aucune négociation de paix directe entre les deux pays en conflit n'est concrètement agendée pour l'heure.
11:58
L'OSCE doit observer un éventuel cessez-le-feu en Ukraine
L'OSCE doit jouer un rôle actif dans un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. En tant que président de l'organisation, le conseiller fédéral Ignazio Cassis entend augmenter la disponibilité de l'OCSE à cet effet, a-t-il déclaré Vienne. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pourrait endosser le rôle d'observatrice d'une éventuelle trêve, a déclaré le chef du Département fédéral des affaires étrangères, qui prendra la présidence le 1er janvier pour un an. Les ministres de l'organisation se réunissent jeudi et vendredi à Vienne.



La réunion doit permettre de réfléchir à l'après-guerre, a déclaré le ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide. C'est important, car les périodes d'après-guerre sont toujours plus longues que les conflits. Il ne faut pas qu'un nouveau rideau de fer divise l'Europe.

L'OSCE a pour objectif d'assurer la stabilité durable, la paix et la démocratie par le biais du dialogue politique. Elle est la plus grande organisation régionale de sécurité au monde.
10:01
Un Tchèque condamné par Moscou à 13 ans de prison pour «mercenariat»
La justice russe a condamné à 13 ans de prison un ressortissant tchèque accusé de «mercenariat» après avoir combattu pour Kiev sur le front ukrainien, Prague dénonçant mercredi une mesure violant le statut des prisonniers de guerre. Dans un communiqué publié mercredi, la Cour suprême de la région de Lougansk, contrôlée par Moscou dans l'est de l'Ukraine, a annoncé que ce «mercenaire» était un habitant de Prague ayant rejoint les forces ukrainiennes pour des motivations financières, avant d'être capturé par l'armée russe.

Dans un communiqué distinct, le Parquet général russe précise que l'accusé, identifié sous le nom de Minh Hoang Tran, possède également la nationalité vietnamienne. Selon cette source, il est arrivé en Ukraine en mai et a été fait prisonnier sur le front en août.



Mercredi soir, la République tchèque a dénoncé cette condamnation. «En refusant de lui accorder le statut de prisonnier de guerre et en le poursuivant illégalement comme prétendu mercenaire, la Fédération de Russie a violé de manière flagrante ses obligations découlant de la IIIe Convention de Genève ainsi que du droit international coutumier concernant le statut et le traitement des prisonniers de guerre», a condamné le ministère tchèque des Affaires étrangères à l’agence ČTK.
9:58
La Turquie appelle Kiev et Moscou à épargner leurs infrastructures énergétiques
La Turquie a prié mercredi la Russie et l'Ukraine de «laisser les infrastructures énergétiques en dehors de la guerre», après des attaques ukrainiennes contre un terminal pétrolier russe et des navires de la flotte fantôme utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales. «Nous disons à toutes les parties, en Russie et en Ukraine: laissez les infrastructures énergétiques en dehors de cette guerre, car cela a un impact fort sur le quotidien des populations», a répété le ministre turc de l'Énergie Alparslan Bayraktar.

Citant les attaques russes et ukrainiennes contre les infrastructures du camp ennemi, le ministre turc a jugé nécessaire de «maintenir les flux énergétiques ininterrompus en mer Noire, dans nos détroits, ainsi que dans les pipelines», avertissant que toute perturbation aurait des répercussions sur les marchés mondiaux.
9:57
Macron dit à Xi que la capacité à coopérer sur l'Ukraine est «déterminante»
Le président français Emmanuel Macron a jugé jeudi «déterminante» la capacité de coopérer avec la Chine pour mettre fin à la guerre en Ukraine, lors d'entretiens avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin «Nous devons continuer à nous mobiliser en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde, et de l'Ukraine et différentes régions du monde qui sont touchées par la guerre. La capacité que nous avons à oeuvrer ensemble est déterminante», a déclaré le président français.

9:56
Trump assure que Poutine veut «mettre fin à la guerre» en Ukraine
Donald Trump a assuré mercredi que Vladimir Poutine voulait «mettre fin à la guerre» en Ukraine, au lendemain d'une «très bonne rencontre» à Moscou entre le président russe et son émissaire Steve Witkoff, qui va discuter jeudi en Floride avec le négociateur ukrainien Roustem Oumerov. Depuis deux semaines, Washington cherche à faire adopter un plan pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Mais la recherche d'un compromis est très difficile, alors que sur le front l'armée russe continue d'avancer lentement malgré des pertes considérables.



Les tractations continuent jeudi avec une rencontre dans la région de Miami entre Oumerov et Witkoff, promoteur immobilier basé en Floride, qui sera accompagné par le gendre du président Jared Kushner. Les deux Américains étaient mardi à Moscou pour s'entretenir pendant plus de cinq heures avec Poutine. Ils ont eu «l'impression» que le président russe «voulait mettre fin à la guerre», a déclaré mercredi Donald Trump à des journalistes, sans fournir de précisions sur la suite des négociations.
«Ce qui ressortira de cette rencontre? Je ne peux pas vous le dire», a d'ailleurs tempéré le président américain.
9:53
Face aux sous-marins russes, Londres et Oslo vont opérer ensemble des frégates
Le Royaume-Uni et la Norvège vont signer jeudi un nouvel accord de coopération dans la défense, prévoyant d'opérer ensemble une flotte de frégates pour «traquer les sous-marins russes» en Atlantique Nord, selon le ministère britannique de la Défense. Cet accord intervient quelques mois après l'annonce de l'achat par la Norvège d'au moins cinq frégates de Type 26 du groupe britannique BAE Systems, pour un montant de 10 milliards de livres (11,5 milliards d'euros), rappelle le communiqué du ministère.

Aux termes du nouvel accord, qui doit être confirmé lors d'une visite ce jeudi du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre et de son ministre de la Défense Tore Sandvik, les deux pays opéreront de façon« interchangeable» une flotte d'au moins 13 frégates, huit britanniques et celles commandées par Oslo. Cette flotte, capable de «se déployer rapidement où que ce soit», veillera notamment à «traquer les sous-marins russes et protéger les infrastructures critiques britanniques», souligne le communiqué, sans préciser à partir de quelle date elle sera opérationnelle.
13:56
Ukraine: Berlin juge que Moscou n'est pas en «mode négociation» pour mettre fin à la guerre
La diplomatie allemande a jugé mercredi que la Russie ne cherchait pas une fin négociée de la guerre en Ukraine, au lendemain d'une rencontre entre le président Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff.
Ce qu'il faut retenir de la discussion de 5h entre Poutine et les Américains
«Nous saluons toutes les discussions visant à mettre fin à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Nous ne voyons simplement pas, pour l'instant, un basculement de la Russie en mode négociation», a indiqué le ministère allemand des Affaires étrangères sur X.
11:56
Le négociateur de Kiev va s'entretenir à Bruxelles avec les Européens
Le négociateur de Kiev dans les pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Roustem Oumerov, va rencontrer les Européens mercredi à Bruxelles au lendemain de la réunion à Moscou entre les émissaires américains et Vladimir Poutine, a indiqué le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.

Après Bruxelles, ce négociateur et le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, Andriï Gnatov, «commenceront les préparatifs d'une réunion avec les envoyés du président Trump aux Etats-Unis», a-t-il dit sur X.
11:54
Des pays de l'Otan promettent plus d'un milliard d'aide à Kiev
Plusieurs pays de l'Otan ont annoncé mercredi plus d'un milliard d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Ils ont appelé Moscou à cesser ses menaces ainsi qu'à ouvrir des négociations sérieuses avec Kiev. «Les pourparlers de paix sont en cours, c'est une bonne chose, mais en même temps, nous devons nous assurer que, pendant qu'ils se déroulent, et sans savoir quand ils prendront fin, l'Ukraine soit dans la position la plus forte possible pour continuer le combat», a affirmé mercredi le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.

Plusieurs ministres ont souligné l'absence de volonté de paix du Kremlin à l'issue de ces discussions à Moscou. «Le président Poutine devrait cesser les fanfaronnades et les effusions de sang et être prêt à venir à la table des négociations pour soutenir une paix juste et durable pour l'Ukraine», a jugé la cheffe de la diplomatie britannique Yvette Cooper.



Les Russes «ne sont absolument pas intéressés ni par un cessez-le-feu ni par un accord de paix», a souligné à son arrivée à Bruxelles le ministre lituanien des Affaires étrangères Kestutis Budrys, appelant les Alliés de l'Otan à soutenir l'Ukraine. Plusieurs d'entre eux, dont la Norvège, la Pologne et l'Allemagne, ont annoncé mercredi qu'ils allaient acquérir pour environ un milliard d'euros d'armes américaines au profit de l'Ukraine.

Ces achats se feront dans le cadre du programme Purl, visant à équiper l'Ukraine en armement américain, financé par les pays européens, qui a déjà permis de lever quelque quatre milliards d'euros. Le Canada a également promis 200 millions d'euros, et les Pays-Bas ont annoncé lundi s'engager à hauteur de 250 millions d'euros.
10:08
La proposition de l'UE sur les avoirs russes n'apaise pas les inquiétudes de la Belgique
La proposition de la Commission européenne, qui veut utiliser les avoirs russes pour financer un prêt à l'Ukraine,« ne répond pas aux inquiétudes» de la Belgique et reste« la pire des options», a affirmé mercredi le chef de la diplomatie belge Maxime Prévot. «Nous avons un sentiment de frustration de ne pas avoir été écoutés. Nos préoccupations sont minimisées», a déclaré le ministre des Affaires étrangères à son arrivée à une réunion de l'Otan.

La Commission européenne doit préciser mercredi sur quelle base juridique elle voudrait financer un prêt de réparation de 140 milliards d'euros à Kiev, en s'appuyant sur les avoirs de l'Etat russe gelés en Europe. Depuis le début, le gouvernement belge s'oppose à cette idée, craignant que la Belgique, où la grande majorité des avoirs russes en Europe sont centralisés au sein de la société de services financiers Euroclear, ne subisse seule les répercussions en cas de problèmes.



«Le texte que la Commission présentera aujourd'hui ne répond pas à nos inquiétudes de manière satisfaisante. Ce n'est pas acceptable d'utiliser l'argent (les avoirs russes, NDLR) et de nous laisser seuls assumer les risques», a souligné Prévot. Si les autres Etats de l'UE persistaient à vouloir mettre en oeuvre un tel montage financier, «nous demandons que les risques encourus par la Belgique soient entièrement couverts», a-t-il insisté, disant vouloir «simplement éviter des conséquences potentiellement désastreuses pour un pays membre à qui on demande de faire preuve de solidarité, sans qu'on lui offre la même solidarité».
7:17
UE: accord pour interdire le gaz russe à l'automne 2027
Un accord a été trouvé entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE dès l'automne 2027, ont-ils indiqué dans la nuit de mardi à mercredi.

C'est un compromis entre le Parlement européen, qui souhaitait une interdiction plus rapide, et les Etats membres qui voulaient prendre un peu plus de temps. L'interdiction des contrats de long terme s'appliquera le 1er novembre 2027 au plus tard.
6:18
Des soldats ukrainiens en première ligne mettent en garde contre un plan de paix
Des soldats ukrainiens déployés près de la ligne de front expriment de sérieux doutes quant à la capacité d’un projet de plan de paix proposé par les Etats-Unis et la Russie à garantir une sécurité durable. Selon l’agence Associated Press (AP), ils estiment que Moscou reste déterminé à conquérir l’Ukraine, quel que soit l’accord trouvé. Ces militaires, qui évoluent au quotidien sous des frappes russes constantes, entre tranchées boueuses et caves humides, affirment que leur motivation repose avant tout sur la défense de leur pays.
L’armée russe a avancé en novembre: le point sur front
Ils jugent toutefois que, sans garanties de sécurité robustes – comme une adhésion à l’OTAN –, la Russie pourrait simplement se réorganiser et lancer une nouvelle offensive. «Les forces armées ukrainiennes sont actuellement la principale barrière entre la vie civile paisible des Ukrainiens et notre voisin malveillant», a déclaré notamment un artilleur de 40 ans connu uniquement sous son indicatif «Kelt», interrogé par AP près de la frontière entre les régions de Dnipropetrovsk et de Donetsk.

Kelt avertit qu’un cessez-le-feu ne serait que de courte durée. « Ce cessez-le-feu ne sera qu’une pause temporaire, permettant aux forces russes de se reconstituer – pendant trois à cinq ans – avant de revenir », a-t-il expliqué. Le soldat rejette également l’idée que l’Ukraine réduise ses capacités militaires dans le cadre d’un accord de paix
6:14
Le président allemand en visite au Royaume-Uni
Le président allemand Frank-Walter Steinmeier commence mercredi une visite d'Etat au Royaume-Uni. Le signe du rapprochement entre les deux pays après la période turbulente qui a suivi le Brexit.

Entre les cérémonies protocolaires, le soutien des deux pays à l'Ukraine face à l'invasion russe, l'un des moteurs de la coopération entre les deux capitales, sera au coeur d'une rencontre avec le premier ministre Keir Starmer.
6:13
Macron attendu mercredi en Chine sur fond de multiples contentieux
Emmanuel Macron entame mercredi sa quatrième visite d'État en Chine afin de défendre les intérêts français et européens, de l'Ukraine aux échanges commerciaux, sur fond de contentieux croissants avec Pékin.

«Nous voulons, et ce sera l'objet de la conversation stratégique avec le président Xi Jinping, que l'Europe soit respectée comme un grand partenaire de la Chine», a insisté l'Elysée à la veille de la visite.

Sujet prioritaire, la guerre en Ukraine et par ricochet la sécurité du Vieux continent, alors que les discussions s'intensifient pour tenter de mettre fin aux hostilités. Emmanuel Macron va appeler une nouvelle fois Xi Jinping à «peser» sur la Russie, partenaire stratégique de la Chine, pour la «convaincre» d'accepter un cessez-le-feu.


Macron et Zelensky à Paris.
22:49
Fin de la rencontre entre Poutine et Steve Witkoff
La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff pour évoquer le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre en Ukraine s'est achevée après avoir duré environ cinq heures, a indiqué mardi le Kremlin.

Arrivé à Moscou dans la journée, Steve Witkoff était accompagné du gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner. Vladimir Poutine était lui apparu aux côtés de son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov et de son émissaire pour les questions économiques internationales, Kirill Dmitriev.
18:24
Début de la rencontre au Kremlin entre Poutine et Witkoff
Le président russe Vladimir Poutine a accueilli mardi soir au Kremlin l'émissaire américain Steve Witkoff pour évoquer le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, selon des images de la télévision russe.

Vladimir Poutine était accompagné de son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov et de son émissaire pour les questions économiques internationales, Kirill Dmitriev. Steve Witkoff était, lui, accompagné du gendre du président américain, Jared Kushner.
