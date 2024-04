La brigade Azov se vante d'avoir détruit un convoi russe

Une fois de plus, l'Ukraine semble avoir réussi à repousser une attaque russe. Des images dramatiques montrent la destruction d'une colonne de chars.

Ce sont des images terribles, des images que la guerre en Ukraine produit trop souvent. Elles ont été prises depuis des drones ukrainiens pilotés par une unité tristement célèbre: le régiment Azov. Avant la guerre, ses membres étaient considérés comme des extrémistes de droite et des ultranationalistes, mais entre-temps, ils prétendent avoir renoncé à toute idéologie.

Beaucoup d'entre eux sont morts ou ont été faits prisonniers lors de la bataille de Marioupol, la première année de la guerre. Aujourd'hui, certains se battent à nouveau sur le front, au sein de la garde nationale ukrainienne. Et ils auraient apparemment enregistré un succès dans la lutte contre les troupes de Moscou.

Selon des enregistrements vidéo non vérifiés, le régiment Azov aurait réussi à détruire une colonne de chars russes ce week-end près de la petite localité de Terny. Onze véhicules blindés auraient été détruits et de nombreux soldats russes seraient morts. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram, montrent comment les drones ukrainiens auraient attaqué les chars depuis les airs, les faisant exploser les uns après les autres.

Des chars russes attaqués et détruits en Ukraine Vidéo: twitter

Dans les vidéos, on voit sporadiquement des soldats russes paniqués qui s'enfuient des véhicules en feu. Selon des informations ukrainiennes, au moins 50 soldats russes auraient été tués dans l'attaque.

L'Ukraine s'attend à une grande offensive de la Russie

On peut également voir des images d'un char T-72 russe que les membres du régiment disent avoir capturé. «Des soldats de la 12e brigade Azov et de la 95e division aéroportée d'Ukraine ont détruit un convoi russe», ont écrit des membres de la brigade sur Telegram. Ces informations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

La semaine dernière déjà, des sources indiquaient que les troupes ukrainiennes avaient détruit une grande colonne de chars russes à l'aide de drones kamikazes, de missiles antichars et d'artillerie, détruisant ainsi plus d'une douzaine de véhicules et tuant de nombreux assaillants russes. Malgré ces succès isolés, les troupes ukrainiennes sont actuellement sous forte pression, selon les experts militaires. Le dictateur russe continue à faire avancer son armée en Ukraine afin de gagner autant de territoire que possible.

Comme l'a récemment souligné le chef des services secrets ukrainiens Kyrylo Budanov lors d'un entretien avec la chaîne de télévision allemande ARD, l'Ukraine s'attend à des attaques russes massives au printemps et au début de l'été. Le président ukrainien Volodimr Zelensky s'attend lui aussi à une offensive russe majeure fin mai ou début juin, comme il l'a déclaré à la chaîne CBS News. (cc)

