Berne veut mettre de plus grosses amendes aux firmes proches de la Russie

L’ambassadeur américain à Berne, Scott Miller, partage cette opinion. En mars 2023, il avait qualifié la Suisse de «maillon faible» des sanctions contre la Russie dans une interview accordée à la NZZ. Une critique qui résonne encore alors que son mandat en Suisse touche à sa fin, avec la nomination prochaine de son successeur par Washington. Ainsi, face aux critiques internes et internationales, la politique suisse en matière de sanctions reste au centre des débats, soulevant des questions sur la crédibilité du pays sur la scène internationale.

Selon le rapport, les cadres juridiques suisse et européen sont globalement similaires. Toutefois, des divergences importantes subsistent, notamment en ce qui concerne les sanctions infligées aux entreprises. En Suisse, le droit en vigueur ne permet pas de condamner directement une entreprise. Seules des amendes dérisoires, plafonnées à 5000 francs, peuvent être imposées dans des cas mineurs.

Le Conseil fédéral a récemment publié un rapport comparant la manière dont la Suisse et l’Union européenne (UE) sanctionnent et poursuivent les violations des mesures prises contre la Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’UE a adopté 14 paquets de sanctions, que la Suisse a intégralement repris après quelques hésitations initiales. Pourtant, en octobre dernier, Berne a pour la première fois décidé de ne pas appliquer certains éléments de ces sanctions.

Si des entreprises enfreignent les sanctions contre la Russie, elles se voient infliger une amende de quelques milliers de francs. Et le Conseil fédéral ne semble pas y voir un problème.

