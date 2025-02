Zelensky doit prendre une décision difficile

Alors que l'Occident discute de l'aide militaire pour l'Ukraine, le pays fait face à une pénurie de soldats. Comment Zelensky va-t-il régler ce problème?

David Schafbuch / t-online

Peu avant l'anniversaire de la guerre contre l'Ukraine, les Russes ont mené une attaque d'une ampleur inédite: 267 attaques de drones ont été enregistrées par l'armée de l'air ukrainienne dans la nuit de samedi à dimanche. Il n'y avait jamais eu autant d'attaques de drones en une seule nuit depuis le 24 février 2022.

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky, s'est montré combatif malgré l'ampleur de l'attaque. L'armée ukrainienne est, selon lui, en train de renforcer ses capacités de défense avec le soutien de ses alliés occidentaux. Elle est «endurcie, forte et unie» et survivra également à cette guerre contre la Russie, ajoute-t-il.

«Le monde ne croyait pas que nous allions survivre, mais le peuple ukrainien a résisté avec dignité aux attaques de l'ennemi» Oleksandre Syrsky telegram

La réalité est toutefois un peu différente. Le soutien occidental - en particulier celui des Etats-Unis - commence à s'effriter. Compte tenu des négociations entre le président américain Donald Trump et Vladimir Poutine, il ne faut de toute façon pas s'attendre à des livraisons d'armes importantes. Mais les problèmes de l'Ukraine ne commencent pas seulement par l'absence de livraisons d'armes. L'organisation de son armée et le recrutement de nouveaux soldats qui en découle posent également des problèmes.

Le rapport de force dans cette guerre n'a pas changé depuis la fin de l'offensive ukrainienne à l'été 2023. L'armée russe avance - même si c'est au prix de lourdes pertes et à un rythme gérable. L'Institute for the Study of War a récemment calculé qu'à ce rythme, il faudrait encore plus de 83 ans à la Russie pour conquérir l'ensemble de l'Ukraine.

Une pénurie de soldats difficile pour l'Ukraine

La Russie aurait récemment enregistré de légers gains de territoire dans la région de la ville de Pokrovsk, au nord-ouest de Donetsk, zone particulièrement disputée le long du front. Dans l'ensemble de la région de Donetsk, l'armée russe aurait conquis environ 400 kilomètres carrés depuis le début de l'année. Cela correspond grosso modo à la superficie de la ville de Brême.

Le manque d'armes et de munitions n'est toutefois qu'un des problèmes de l'Ukraine. L'armée a également du mal à recruter de nouveaux soldats. Dans une récente analyse, l'International Institute for Strategic Studies a estimé qu'il manquait actuellement entre 50 000 et 100 000 soldats. D'un point de vue purement statistique, ce pays de 37 millions d'habitants devrait pouvoir compenser le manque de soldats. D'ailleurs, une mobilisation générale est en vigueur: tous les hommes âgés de 18 à 60 ans doivent s'enregistrer dans une base de données et ne peuvent plus quitter le pays, à quelques exceptions près.

Pour tous les hommes, le service militaire était déjà obligatoire à partir de l'âge de 18 ans. Au départ, seuls les Ukrainiens âgés de 27 ans ou plus étaient appelés à combattre sur le front. Au printemps 2024, l'âge a toutefois été abaissé à 25 ans par manque de personnel.

L'armée ukrainienne secouée par deux scandales majeurs

Mais le système ukrainien présente des lacunes. Des millions d'hommes ne se seraient pas encore inscrits dans la base de données. Certains s'inscrivent à l'université, car les étudiants ne sont pas enrôlés, ou prennent d'autres professions importantes pour le système. D'autres ne sortent presque plus de chez eux pour échapper aux mesures de recrutement. En outre, de nombreux Ukrainiens ont fui le pays. Selon les chiffres d'Eurostat, près d'un million d'Ukrainiens âgés de 18 à 64 ans vivent dans l'ensemble de l'UE et, en raison de leur âge, la plupart d'entre eux seraient susceptibles d'aller se battre sur le front.

L'armée ukrainienne traverse une zone de turbulence après la révélation de deux affaires qui ternissent son image et interrogent sur son organisation. En décembre dernier, des allégations de violences au sein de la 211e brigade de ponts de bateaux ont émergé. D'après les médias ukrainiens, des commandants auraient frappé des soldats et leur auraient extorqué de l'argent. Certaines victimes auraient même été attachées à une croix en bois à titre de punition. L'affaire est désormais entre les mains du parquet.

Par ailleurs, la brigade «Anne de Kiev» , initialement conçue comme une unité d'élite, a été dissoute début janvier. Durant leur formation en France, plusieurs membres auraient déserté, tandis que d'autres soldats ont fui après leur déploiement dans la région disputée de Pokrovsk. Face à ces désertions en série, l’unité a finalement été abrogée.

Ces événements mettent en lumière plusieurs problématiques. Confrontée à une pénurie de personnel, l'armée ukrainienne a réduit la durée de formation de ses recrues. Parallèlement, le moral des troupes continue de s’éroder, fragilisé par l’accumulation de revers militaires.

Des soldats plus jeunes bientôt sur le front?

Les autorités ukrainiennes reconnaissent la nécessité de réformer leurs forces armées. Depuis décembre, le commandant Pavlo Palisa occupe le poste de chef adjoint du bureau du président Zelensky. Sa nomination repose en partie sur son expérience du combat, notamment lors de la bataille acharnée pour la ville de Bakhmout.

«Il sait exactement ce qui se passe dans les brigades sur le front, et j'ai besoin d'une telle personne pour recevoir chaque jour des informations de première main» Volodymyr Zelensky

Fin janvier, Palisa a évoqué la possibilité d’envoyer davantage de soldats au combat, en ciblant notamment l’enrôlement des jeunes âgés de 18 à 24 ans, jusqu’ici épargnés par le service militaire. Il assure que des efforts sont en cours pour améliorer leur rémunération et leur formation.

Washington pousse depuis plusieurs mois à l’instauration d’un service militaire obligatoire pour cette tranche d’âge. Une option à laquelle Zelensky s’est jusqu’à présent opposé, refusant de sacrifier la jeunesse ukrainienne – et donc l’avenir du pays – à la guerre. Le président doit également composer avec le risque de contestation politique interne. Mais face à une situation militaire de plus en plus difficile, Kiev pourrait bientôt ne plus avoir.

