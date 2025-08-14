Cette légendaire unité de combat ukrainienne est une véritable épine dans le pied de Poutine. Image: HUR / Imago, montage watson

Cette unité secrète «très efficace» surprend les Russes «n'importe où»

Les soldats de l'unité ukrainienne Timur sont devenus de véritables héros dans leur pays. Leur spécialité? Les missions à haut risque qui font des dégâts dans les rangs de l'armée russe.

Thomas Wanhoff / t-online

Un article de

Une fois de plus, l'unité spéciale «Timur», en hommage au nom de guerre de son commandant, a fait la Une des journaux ukrainiens. Le commando aurait tué des centaines de soldats russes lors d'une embuscade près de Soumy. Ce groupe est spécialisé dans les attaques-surprises, en général loin derrière le front.

A travers le pays, on considère ses membres comme des héros. Ils ont libéré l'île des Serpents, reconquis d'importantes infrastructures énergétiques en mer Noire et attaqué des positions russes en Crimée. C'est le président Volodymyr Zelensky lui-même qui a rebaptisé l'unité du nom du lieutenant-colonel à sa tête.

Le commandant Timur n'apparaît qu'avec le visage masqué. Image: HUR

Timur était là quand, en août 2023, ses hommes ont brièvement hissé le drapeau ukrainien sur la Crimée occupée par la Russie. Les soldats ont traversé la mer à bord de vedettes rapides et de jet-skis et ont pu attaquer une base de lancement. Cette opération a été considérée comme un succès militaire important, rappelle le Telegraph. Les médias ukrainiens ont hissé les soldats impliqués au rang de héros.

L'offensive a révélé la vulnérabilité du Kremlin, comme le soulignera plus tard le gradé:

«Les habitants de Crimée ont vu que nous y étions arrivés, et les Russes ont compris que nous pouvions surgir n'importe où et n'importe quand»

Des soldats de l'unité Timur hissent le drapeau ukrainien en Crimée. Image: HUR

Plusieurs sous-unités spécialisées

On ignore le nombre exact de membres de l'unité. Elle se divise en 20 sous-unités au moins, avec chacune des tâches différentes. On les voit rarement directement au front. Leurs missions sont secrètes.

L'unité «Siberia» attaque par exemple les positions derrière la frontière. Le bataillon «Bratstvo» est chargé des actes de sabotage en Russie. L'unité «Nobody» utilise, quant à elle, des drones spéciaux contre des cibles russes. Enfin, l'unité «Spectre» compte dans ses rangs des plongeurs de combat.

Dmytro Zhmailo, expert en politique militaire et directeur exécutif du Centre ukrainien pour la sécurité et la coopération, décrit:

«Timur a pour particularité de regrouper différentes unités dotées de compétences uniques et d'une formation spéciale, complétées par une expérience de la guerre moderne.»

Soldats ukrainiens près de Bachmut. L'unité Timur était également en action. Image: Imago

Présente lors de la bataille de Bakhmout

L'unité a également été impliquée dans des combats acharnés, notamment lors de la bataille de Bakhmout. Ivan Stupak, analyste militaire et ancien officier du Service de sécurité (SBU), a confié au Telegraph:

«Elle dispose de bonnes armes occidentales, est très expérimentée sur le champ de bataille, très motivée et extrêmement efficace»

Avant la récente attaque de Soumy, une offensive tout aussi violente a eu lieu près de la rivière Oskil. Les unités ont combiné leurs capacités en matière de drones, d'artillerie et de sabotage et ont réussi à empêcher une avancée russe sur Koupiansk. Selon les informations ukrainiennes, 600 soldats ennemis ont été tués.

Le commandant Timur déclarait au journal ukrainien Pravda en février 2024:

«Nous n'avons aucune limite quant aux endroits où nous pouvons travailler ou non, que ce soit dans les territoires occupés ou ailleurs dans le monde.»

«Nous atteignons les soldats, les officiers et les éléments des services spéciaux de la Fédération de Russie partout où ils se trouvent»

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)