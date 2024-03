La Russie utiliserait des données américaines pour cibler ses attaques

Selon les forces ukrainiennes, les Russes utiliseraient des images satellites américaines pour attaquer avec leurs missiles de croisière. Une information niée par les entreprises concernées.

Charlotta Siemer / t-online

L'armée ukrainienne soupçonne la Russie de mener des attaques à longue portée avec des missiles de croisière à l'aide d'images satellites, également fournies par des entreprises américaines. C'est ce que rapporte la revue spécialisée américaine The Atlantic en se référant à une source militaire ukrainienne qui n'a pas été nommée.

Pour cela, un satellite prend des photos d'un endroit et quelques jours ou semaines plus tard, une fusée atterrit à cet endroit précis. Parfois, un autre satellite est ensuite envoyé pour prendre d'autres photos. La source suppose qu'il s'agit peut-être de vérifier l'ampleur des dégâts. Il y aurait des centaines d'événements de ce type.

«Le nombre de cas fortuits où les images sont suivies de frappes est trop élevé pour être fortuit»

La Russie pourrait acquérir des images satellites via des sociétés tierces

Selon cette source, il est possible d'identifier un modèle à partir des images satellites archivées des entreprises. Les survols de satellites russes sont surveillés par l'Ukraine, mais jusqu'à récemment, ils pensaient que les satellites des alliés ne seraient pas disponibles au profit de la Russie.

Selon The Atlantic, la vice-ministre ukrainienne de la Défense soupçonne la Russie d'acquérir des images satellites par l'intermédiaire de sociétés tierces qui font des affaires avec des entreprises occidentales d'imagerie satellite et que ces images pourraient être utilisées pour des attaques contre l'Ukraine. Selon le rapport, une image actuelle coûte quelques milliers d'euros, les images d'archives étant encore moins chères.

Toujours selon The Atlantic, deux des plus grandes entreprises commerciales américaines d'imagerie satellite, Maxar et Planet, ont également pris des photos de sites qui ont ensuite été touchés par des missiles russes.

Les entreprises déclarent vérifier soigneusement les clients

Les entreprises ont expliqué au magazine spécialisé qu'elles vérifiaient soigneusement leurs clients et qu'elles se conformaient aux règles américaines qui interdisent les transactions avec la Russie depuis le début de la guerre. Maxar n'a donc pas souhaité s'exprimer sur des cas précis, mais a déclaré «qu'elle avait cessé toute transaction avec des entreprises russes, y compris des revendeurs, début mars 2022».

Planet a déclaré qu'ils étaient destinés à être mis à la disposition «d'acteurs responsables tels que les gouvernements, les médias, et les organisations d'aide et de sauvetage» tout en «faisant preuve de prudence» afin d'éviter les abus.

Planet a également déclaré à The Atlantic «n'avoir trouvé aucune preuve d’abus» après avoir examiné plus d'une douzaine de cas. Le porte-parole n'a pas voulu expliquer comment l'entreprise a vérifié les cas. Aucune d'entre elles n'a non plus voulu s'exprimer sur la manière dont les entreprises s'assurent que leurs clients ne sont pas des sociétés russes de couverture.

