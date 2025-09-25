Un F-16 américain (archives). Image: www.imago-images.de

Américains et Canadiens décollent pour intercepter des avions russes

Les forces aériennes américaine et canadienne ont fait décoller des chasseurs pour intercepter quatre avions russes détectés près de l’Alaska.

Les forces américaines et canadiennes ont fait décoller plusieurs appareils mercredi pour intercepter quatre avions militaires russes évoluant près de l’Alaska, ont rapporté The Independent et l’agence AP, citant le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (Norad).

Selon un communiqué, deux bombardiers stratégiques Tu-95 et deux chasseurs Su-35 ont été détectés dans la zone d’identification de défense aérienne d’Alaska. Ils n’ont toutefois pas pénétré dans l’espace aérien souverain des Etats-Unis ou du Canada. Pour réagir, le Norad a déployé un avion de surveillance E-3, quatre F-16 ainsi que quatre avions ravitailleurs KC-135.



La zone d’identification d’Alaska est un espace international où tout appareil doit s’annoncer pour des raisons de sécurité nationale.



Cet épisode s’ajoute à une série d’incidents similaires ces dernières semaines aux abords du flanc oriental de l’Otan. Le 10 septembre, une vingtaine de drones russes avaient pénétré dans l’espace aérien polonais, certains étant abattus par des chasseurs alliés. Le 19 septembre, trois MiG-31 russes ont violé l’espace aérien estonien pendant douze minutes avant d’être escortés hors du pays par des avions italiens de l’Alliance.

Le Danemark a également signalé ces derniers jours une activité suspecte de drones dans plusieurs aéroports. Moscou a nié toute implication.

Ces incursions répétées interviennent alors que la guerre en Ukraine se poursuit et que les capitales occidentales redoutent une stratégie russe de provocation visant à tester la réactivité des défenses alliées. (jah)