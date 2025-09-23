La Première ministre danoise Mette Frederiksen s'est montrée inquiète et qualifiant l’attaque de «la plus grave jamais perpétrée contre des infrastructures critiques au Danemark». Image: Emil Nicolai Helms/AP

Le Danemark subit «l’attaque la plus grave» de son histoire récente

Un «grave assaut par drone mené par un acteur puissant» a paralysé les aéroports de Copenhague et Oslo. Pour la cheffe du gouvernement danois, ce n’est pas un hasard mais une stratégie.

Niels Anner, Copenhague / ch media

Plus de «International»

Mardi matin, le chaos de la nuit précédente régnait encore sur le principal aéroport danois. Tard lundi soir, plusieurs drones de taille imposante ont survolé le ciel de Copenhague pendant des heures, forçant les autorités à fermer totalement l’aéroport. Résultat: dès l’aube, les files d’attente s’étiraient devant les guichets.

Le trafic aérien était en vrac. Environ 100 vols redirigés vers le Jutland, la Norvège ou la Suède, ou tout simplement annulés. Quelque 20 000 passagers ont été directement impactés. A Oslo aussi, un incident similaire s’est produit. L’aéroport norvégien a été fermé durant trois heures dans la nuit suite à une alerte au drone, même si les autorités ne confirment pour l’instant aucun lien avec l’affaire danoise.

Selon les services de renseignement danois, il s’agit bien d’une attaque par drone contre l’aviation et des infrastructures critiques. La police précise que les survols par deux à trois gros drones ne relèvent ni d’une farce, ni d’une erreur de modéliste du dimanche, mais bien de l’action d’un «acteur puissant». Une expression souvent employée pour désigner un Etat.

Jens Jespersen, chef adjoint de la police de Copenhague, a résumé:

«Il faut un acteur qui possède les ressources, la volonté et les moyens techniques pour mener ce genre d’opération»

Il n’exclut pas que l’objectif était aussi de tester les réactions des autorités.

Zelensky désigne Moscou

Les enquêteurs restent pour l’instant prudents et n’ont livré aucun détail sur l’origine ou la destination des drones, ni sur leurs dimensions exactes.

En revanche, deux chefs d’Etat ont été plus explicites. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dans la nuit que la Russie était derrière cette «violation de l’espace aérien danois», sans toutefois fournir de preuve à l’appui.

De son côté, la première ministre danoise Mette Frederiksen a qualifié mardi cet incident de «l’attaque la plus grave jamais perpétrée contre des infrastructures critiques au Danemark». Elle voit dans cet acte une pièce de plus dans un puzzle inquiétant: attaques de drones en Pologne, incursions de chasseurs russes dans l’espace aérien balte, cyberattaques contre des aéroports européens. Et de conclure:

«Ce genre de situation, c’est exactement ce à quoi nous devons nous préparer, en tant que société»

Durant la nuit, des unités spéciales de la police ont été déployées, soutenues par un hélicoptère et même par l’armée. L’option d’abattre les drones a été écartée pour des raisons de sécurité: les débris auraient pu causer des dégâts, notamment dans les zones de stockage de carburant ou sur les avions stationnés.

Pourquoi le Danemark est dans le viseur de Moscou

Le Danemark, soutien de poids de l’Ukraine, est régulièrement ciblé par la propagande et les critiques russes. En cause: une collaboration militaire étroite entre les deux pays, avec notamment la construction d’une usine au Jutland pour produire des composants d’armes à longue portée destinées à Kiev.

Plus récemment, le gouvernement danois a acté l’achat de missiles à longue portée capables d’atteindre le territoire russe. Ces armes ne sont pas uniquement défensives - elles peuvent aussi servir à des frappes offensives. Une décision qui marque un changement radical dans la doctrine militaire du pays.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich