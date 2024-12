Des soldats ukrainiens en action près de Tchassiv Yar, ville contestée dans la région de Donetsk. Image: AP

Novembre a été le pire mois pour l'Ukraine depuis le début de la guerre

La Russie s'est emparée de plus de 700 kilomètres carrés de territoire ukrainien au cours du dernier mois. Il s'agit de sa plus importante avancée depuis l'automne 2022, alors que Kiev n'arrive plus à progresser.

Alberto Silini

Cela fait désormais plusieurs mois que le vent a tourné en faveur de la Russie sur les champs de bataille ukrainiens. Malgré le succès de l'offensive dans la région frontalière de Koursk, les troupes de Kiev peinent à contrer efficacement les assaillants dans leur propre pays. En Ukraine, les forces de Moscou continuent d'avancer.

La ligne de front n'a pratiquement pas bougé pendant presque toute l'année 2023, si l'on exclut les gains très modestes réalisés par l'Ukraine lors de sa contre-offensive estivale - environ 370 km2, contre plus de 12 000 en automne 2022. A partir de l'hiver 2023, la Russie a inversé la tendance. Les troupes de Moscou ont recommencé à grignoter la ligne de contact, avant de passer à la vitesse supérieure à l’été 2024.

Ainsi, depuis le début de l'année, Moscou s'est emparé de 2794,7 km2 de territoire ukrainien, selon les données collectées par les cartographes bénévoles de War Mapper. Le centre de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) avance un chiffre similaire, soit 2656 km2. Pendant ce temps, l'Ukraine n'est pas parvenue à libérer un seul kilomètre carré de son territoire.

Les avancées russes sont devenues plus importantes au fil des derniers mois. En novembre 2024, les forces de Poutine ont progressé de plus de 700 km2, ce qui représente un quart des gains réalisés cette année. Selon l'ISW, la superficie conquise par Moscou en novembre atteint même 1202 km2. Dans les deux cas, c’est la plus forte progression des troupes russes depuis le début de l’invasion à grande échelle, en février 2022.

«Les gains territoriaux russes augmentent constamment depuis juin 2024, ce qui reflète une accélération régulière du rythme de la progression des troupes de Moscou.» War Mapper

Gains importants dans la région de Donetsk

Les troupes russes ont réalisé leurs plus grosses avancées dans l'est de l'Ukraine, essentiellement dans la région de Donetsk, estime l'ISW. Selon les calculs de War Mapper, Moscou contrôle actuellement 65% de sa surface, contre 58% en août dernier.

En octobre, la Russie s'est emparée de la ville stratégique de Vouhledar au terme d'une très longue bataille. Situé dans le sud de la région de Donetsk, ce bastion résistait aux attaques russes depuis le début du confit.

Depuis avril, Moscou avance vers une autre ville voisine, Pokrovsk. Lors de leur progression, les troupes russes ont capturé de nombreux villages à un rythme croissant - jusqu'à dix en dix jours, rapportait fin novembre le New York Times. Les combats se poursuivent avec intensité également autour de Tchassiv Yar et de Toresk. En octobre dernier, les Russes ont pénétré dans la partie orientale de cette ville, qui comptait plus de 30 000 habitants avant la guerre.

Selon War Mapper, la Russie contrôle la presque totalité de la région de Lougansk, dans l'est du pays, et près de 80% de la région de Zaporijia, située plus au sud.

La Russie avance dans la région de Koursk

Pour Kiev, la situation se dégrade également en Russie. L'invasion-suprise lancée en août avait permis à l'Ukraine de s'emparer d'environ 770 km2 de territoire dans la région frontalière de Koursk. A partir de septembre, la Russie a reconquis environ la moitié de cette zone (324,8 km2).

Surtout, la Russie avait décidé de ne pas y redéployer les soldats actifs dans l'est de l'Ukraine. Ce qui, au vu de la situation actuelle, a fini par payer. (asi)