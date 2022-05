Le char T-62 date de l'époque de la Guerre froide et a servi en Afghanistan et en Syrie (image d'archives). image: shutterstock

Pourquoi la Russie ressort des chars vieux de 60 ans

Le char T-62, datant de l'époque de la Guerre froide, aurait été aperçu en Ukraine. Pourquoi l'armée russe a-t-elle recours à ces vieilleries? Réponse en trois points.

Sandrine Spycher Suivez-moi

D'après une information parue notamment dans le média The Drive, la Russie aurait recours à des chars T-62 datant de l'ère de la Guerre froide. Où et comment sont utilisés ces chars en Ukraine?

Le vieux char T-62, c'est quoi?

Le char T-62 russe est apparu pour la première fois 1960. Le but était de remplacer les tanks trop lourds par un véhicule plus mobile et maniable. Equipé d'un moteur plus petit, mais plus efficace, il a aussi été conçu avec un canon plus puissant et une meilleure protection que les précédents modèles.

Un autre char utilisé par la Russie 👇 Vexés et frustrés, les Russes convoquent «The Terminator» de Fred Valet

Selon The Drive, les Soviétiques auraient stoppé la production du T-62 en 1975, car il peinait à atteindre ses objectifs. Le média rapporte qu'en 1980, un programme de modernisation a été mis en place pour construire le T-62M. Cette nouvelle version du char a été ensuite utilisée en Afghanistan et en Syrie.

Où sont les T-62 en Ukraine?

L'apparition des tanks T-62 arrive au moment où la Russie fait des avancées dans le Donbass, au sud-est de l'Ukraine. Les chars ont été aperçus à Melitopol, dans l'oblast de Zaporijjia, dans le sud du pays.

Le «Ukraine Weapons Tracker» a annoncé sur Twitter que l'utilisation des T-62 sera surveillée. Ils ajoutent qu'ils suivront leurs déplacements et annonceront si les tanks sont perdus ou détruits.

Pourquoi la Russie utilise-t-elle des chars si anciens?

L'utilisation de chars de guerre issus de l'ère de la Guerre froide montre que l'armée russe a subi de lourdes pertes face à la résistance ukrainienne. Alors que Kiev parle de plus de 1300 engins détruits, les analystes s'accordent plutôt autour du chiffre de 1000 tanks, selon Business Insider.

De son côté, le site indépendant d'analyse avec des outils en libres d'accès Oryx a publié un décompte du nombre de chars russes officiellement détruits en Ukraine. Il articule le chiffre de 700.

Selon le média Korii, la Russie pourrait également faire face à des difficultés dues aux importations. Suite aux sanctions de l'Occident, les pièces manqueraient pour les autres chars. Les engins plus récents ne seraient ainsi plus en bon état de marche.

L'utilisation de ces véhicules de guerre n'est pas encore clarifiée. Ils pourraient être utilisés par les forces russes elles-mêmes ou laissés aux groupes séparatistes.