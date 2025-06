Dans un contexte géopolitique toujours plus tendu, un institut met en garde contre l'enclenchement d'une nouvelle course des Etats à l'armement, notamment nucléaire. Image: Keystone / Shutterstock, montage watson

«Nous voyons les signes d'une nouvelle course aux armements nucléaires»

L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm est formel: le monde est entré dans une nouvelle course à l'armement sur tous les fronts, et ce, dans un contexte géopolitique tendu.

Johannes LEDEL, Stockholm / afp

Les principaux Etats dotés de l'arme nucléaire ont continué de moderniser leurs arsenaux l'année dernière, ouvrant la voie à une nouvelle course aux armements nucléaires, avertit l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) dans un rapport publié lundi.

Une tendance mondiale qui se confirme

Les puissances nucléaires, notamment les Etats-Unis et la Russie, qui représentent environ 90% des stocks mondiaux, ont entrepris de «moderniser les armes existantes et d'ajouter de nouvelles versions», indique le Sipri.

Depuis la fin de la guerre froide, les anciennes ogives ont généralement été démantelées plus rapidement que les nouvelles n'ont été déployées, ce qui a entraîné une diminution du nombre total d'armes nucléaires.

Le président russe Vladimir Poutine préside une réunion sur les points clés du programme d'armement de l'Etat pour 2027-2036. Une attention particulière devrait être accordée à la triade nucléaire, a déclaré Poutine. Image: Keystone

Cette tendance risque de s'inverser dans les années à venir, c'est tout du moins ce qu'a déclaré Dan Smith, directeur du Sipri:

«Ce que nous constatons aujourd'hui, tout d'abord, c'est que le nombre d'ogives nucléaires opérationnelles commence à augmenter»

C'est notamment le cas de la Chine qui, selon les estimations de l'institut, possède environ 600 ogives nucléaires, après avoir ajouté 100 nouvelles unités chaque année, en 2023 et 2024.

«La Chine augmente régulièrement sa force nucléaire, et il est possible qu'elle atteigne 1000 ogives d'ici 7 ou 8 ans» Dan Smith

Dan Smith, directeur du Sipri. Image: Jonathan Klein / AFP

Bien que ce chiffre soit encore loin des arsenaux russes et américains, il ferait, selon Smith, de la Chine «un acteur beaucoup plus important». Le monde est confronté à de nouvelles menaces «à un moment particulièrement dangereux et instable» pour la géopolitique, ajoute-t-il avant de poursuivre:

«Nous voyons les signes avant-coureurs d'une nouvelle course aux armements nucléaires»

Des programmes étendus partout sur le globe

Le Sipri a recensé un total de 12 241 ogives en janvier 2025, dont 9614 stockées en vue d'une utilisation potentielle. La Russie et les Etats-Unis disposent de «vastes programmes de modernisation et de remplacement de leurs ogives nucléaires», écrit-il.

Le Royaume-Uni n'aurait pas augmenté son nombre d'ogives en 2024, mais, étant donné la décision prise par le pays en 2021 de relever sa limite d'ogives de 225 à 260, il est probable que ce nombre augmente à l'avenir, indique l'institut.

De même, alors que l'arsenal de la France serait resté stable à environ 290 têtes, «son programme de modernisation nucléaire a progressé au cours de l'année 2024».

Les tensions entre l'Inde et le Pakistan avaient encore été ravivées après une attaque dans le Cachemire indien, et une escalade armée s'était produite pendant les mois d'avril et de mai. Image: Keystone

L'Inde et le Pakistan ont, quant à eux, «tous deux continué à développer de nouveaux types de vecteurs d'armes nucléaires en 2024». Au début de l'année 2025, l'Inde disposait d'un stock croissant d'environ 180 armes nucléaires, tandis que l'arsenal pakistanais restait stable à environ 170 ogives.

Intelligence artificielle et scénario catastrophe

Le programme d'armes nucléaires de la Corée du Nord reste «au cœur de sa stratégie de sécurité nationale», selon le rapport. Le Sipri évalue son arsenal à une cinquantaine d'ogives et pense que le pays dispose de:

«Suffisamment de matières fissibles pour atteindre un total pouvant aller jusqu'à 90 ogives»

Le président Kim Jong Un, au centre, en visite d'inspection dans un institut d'armes nucléaires, dans un lieu non divulgué en Corée du Nord. Image: Keystone

Israël, qui ne reconnaît pas posséder d'armes nucléaires, serait également en train de moderniser son arsenal, dont le Sipri estime qu'il comptait environ 90 ogives au début de l'année.

Cependant, la course aux armements nucléaires qui s'annonce ne concerne pas seulement le nombre d'ogives, selon Smith:

«Il s'agit d'une course aux armements qui sera hautement technologique, et qui se déroulera à la fois dans l'espace et dans le cyberespace»

Car les logiciels de commande et de guidage des armes nucléaires constitueront un domaine de concurrence, ajoute l'expert. Le développement rapide de l'intelligence artificielle va probablement jouer un rôle, d'abord en complément des humains.

«L'étape suivante consisterait à passer à l'automatisation complète. C'est un pas qu'il ne faut jamais franchir.» Dan Smith

Le directeur du Sipri conclut ensuite sur une note sombre:

«Si nos perspectives d'échapper au danger d'une guerre nucléaire devaient être laissées aux mains d'une intelligence artificielle, je pense que nous serions alors proches des scénarios catastrophes»

