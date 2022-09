Le danger a-t-il augmenté? 10 questions sur la menace nucléaire russe

Vladimir Poutine a ouvertement menacé d'utiliser ses armes nucléaires. Alexander Bollfrass, expert militaire, explique l'ampleur du danger et quelles armes pourraient être utilisées.

Bruno Knellwolf / ch media

«Nous ne bluffons pas», a déclaré Poutine, cette semaine, en s'adressant à l'Occident. Il ne l'a pas explicitement dit, mais le message est passé: la Russie est prête à utiliser l'arme nucléaire si elle estime que son intégrité territoriale est menacée.

Comment faut-il interpréter cette déclaration? De quel arsenal les Russes disposent-ils réellement? Alexander Bollfrass, chercheur militaire pour le Center of Security Studies de l'ETH Zurich, apporte la réponse aux questions les plus importantes.

Comment fonctionnent les armes nucléaires?

Une arme nucléaire fonctionne au moyen d'une réaction en chaîne. L'explosion d'une arme nucléaire est une libération d'énergie par la fission d'atomes. Lorsqu'un atome est divisé, il divise également les atomes voisins, ce qui déclenche la réaction en chaîne. Cela provoque une libération d'énergie considérable.

Pour que cela fonctionne, les atomes de l'arme doivent être serrés les uns contre les autres, ce qui nécessite certains types de plutonium ou d'uranium. La réaction en chaîne est déclenchée en resserrant les atomes de plutonium ou d'uranium dans l'arme par l'utilisation d'explosifs conventionnels. Les ogives nucléaires sont tirées par des missiles ou larguées sous forme de bombe.

Poutine menace d'utiliser des armes nucléaires «tactiques». C'est quoi?

Il existe des armes nucléaires stratégiques et tactiques. Les armes nucléaires stratégiques sont celles qui ont une portée intercontinentale et qui sont installées en permanence à des fins de dissuasion. Si la Russie lançait de telles armes nucléaires stratégiques sur des villes européennes ou américaines, cela déclencherait directement une réaction occidentale.

Les armes nucléaires non stratégiques ou tactiques avec lesquelles Poutine menace ne sont pas dirigées en permanence vers un objectif, mais peuvent être utilisées rapidement, de manière mobile et flexible contre n'importe quelle cible plus proche.

N'y a-t-il pas d'accords internationaux de régulation ?

Non, il n'y a pas de limitation pour les armes nucléaires tactiques. Seul l'arsenal d'armes nucléaires à portée intercontinentale est réglementé, c'est-à-dire les armes stratégiques. Pour cela, il existe actuellement le traité New Start. Start est l'abréviation de «Strategic Arms Reduction Treaty» (traité sur la réduction des armes stratégiques).

En combien de temps de telles armes seraient-elles opérationnelles?

Selon le Center for Security Studies de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, les armes ne seront probablement pas disponibles immédiatement. Pour être utilisées, elles doivent d'abord être sorties de leurs entrepôts et couplées à leurs porteurs, puis amenées à portée de la cible prévue. Mais une fois à proximité d'une rampe de lancement, elles pourraient être prêtes en quelques heures.

Il n'est pas possible de le dire avec précision, car les Russes dissimulent ce genre d'informations. Les missiles stratégiques intercontinentaux seraient, en revanche, prêts à être lancés en quelques minutes.

Quelle est la probabilité que Poutine mette sa menace à exécution?

Les menaces nucléaires ne fonctionnent que si elles sont crédibles pour l'ennemi. Le mépris pour la vie humaine dont Poutine a fait preuve par la manière dont il a commencé, mené et maintenant escaladé la guerre laisse penser qu'il n'hésiterait pas.

Toutefois, le président russe s'est montré bien prudent et calculateur par le passé lorsqu'il s'est agi de mettre sa propre vie en jeu, explique Alexander Bollfrass. Ordonner l'utilisation d'armes nucléaires mettrait sérieusement en danger sa survie. Cela pourrait l'en dissuader.

De plus, la seule réaction qui pourrait avoir de l'importance pour la survie du régime de Poutine est celle du président chinois Xi. Et celui-ci serait particulièrement mécontent d'une utilisation nucléaire, continue le chercheur militaire.

Quelle est la puissance des armes nucléaires russes?

Les armes nucléaires tactiques que la Russie menace d'utiliser en Ukraine peuvent être aussi dévastatrices que celles lancées sur Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale, révèle Bollfrass. La puissance d'une arme atomique dépend de sa force explosive ainsi que de la cible sur laquelle elle s'abat.

Si Poutine était assez fou pour utiliser de telles armes, celles-ci pourraient d'abord s'abattre sur un territoire relativement inhabité afin de semer la panique du côté ukrainien. Et ce dans le but de les forcer à capituler.

Sur le site web Nukemap, on peut visualiser les ravages que provoquerait une frappe nucléaire en fonction de sa puissance et de sa destination. La carte montre des choses qui font peur à voir. Par exemple, une hypothétique attaque nucléaire sur Kharkiv.

On y voit la destruction, les victimes ainsi que la zone des retombées radioactives, c'est-à-dire la zone contaminée. Dans le cas d'une frappe nucléaire sur Kharkiv, celle-ci s'étendrait jusqu'au-delà de la frontière russe.

Quels territoires ukrainiens sont menacés?

D'un point de vue purement militaire, les armes nucléaires ne permettent pas de gagner grand-chose. Les destructions sont énormes, il ne reste que de la terre brûlée. C'est pourquoi, selon Alexander Bollfrass, seules des cibles symboliques, dont la destruction affaiblirait le moral des Ukrainiens, seraient visées. Le chercheur militaire ne veut, toutefois, pas spéculer. Nommer des cibles dans cette situation critique ne servirait à rien.

Comment les armes nucléaires russes seraient-elles tirées?

A partir d'un système de missiles mobiles, l'Iskander russe, ou encore à partir de navires ou de sous-marins dans la mer, par exemple. Tout au long de la guerre, la Russie a tiré de nombreux missiles sur l'Ukraine, dont beaucoup peuvent également porter une tête nucléaire. Si la Russie décide d'utiliser des armes atomiques tactiques, elle tirera probablement avec un missile Iskander. Ce missile tactique est tiré via une rampe de lancement mobile qui pourrait également être utilisée pour des armes nucléaires.

N'y a-t-il pas une stratégie de défense suffisante contre les armes nucléaires russes?

La défense aérienne ukrainienne rend la tâche difficile à l'armée russe. Si Poutine devait donner l'ordre fatal, les Ukrainiens ne pourraient toutefois pas empêcher l'utilisation d'armes nucléaires, car une utilisation mobile reste toujours possible.

La Russie développe-t-elle de nouvelles armes?

Les Russes ont parlé du Poséidon, une torpille à longue portée capable, selon eux, de contaminer des zones étendues. Depuis, il n'a plus été fait état de développements majeurs du programme d'armement nucléaire russe.

Alexander Bollfrass suppose que les projets d'armes exotiques ne sont pas une priorité tant que la guerre en Ukraine absorbe les ressources et l'attention de l'Etat russe.

Traduit de l'allemand par Tanja Maeder