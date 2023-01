«La vie est surévaluée»: la propagande de Poutine glorifie la mort

Le message de Soloviev et du groupe des veuves est clair: la mort de quelques dizaines de soldats n'est pas une raison pour remettre en question la guerre ou pour se dérober à un engagement. En d'autres termes, une mort pour Poutine n'est, en fait, pas si grave.

«Nous sommes les veuves des soldats russes. Nous sommes le pilier du pays qui perpétue la cause de nos maris tombés au combat. Nous sommes celles qui n'ont pas lâchement caché leurs maris derrière des enfants et des jupes.»

Elles expliquent à Reuters qu'elles ont commencé leur travail il y a environ deux mois pour s'occuper des femmes de soldats russes morts au combat. Mais ceux qui pensent que la mort des hommes a attisé les critiques et la colère des femmes restées au pays se trompent. Au contraire: à la manière de Soloviev, le groupe célèbre la mort héroïque des soldats. Dans leur premier message Telegram début décembre, elles écrivaient

«Cela ne vaut la peine de vivre que quelque chose pour lequel on peut mourir, c'est ainsi que cela devrait être»

Soloviev s'inquiète manifestement — pour ne pas dire qu'il craint — que des Russes aptes au combat se laissent déstabiliser par des revers comme celui de Makiivka . La mobilisation partielle s'était déjà très mal déroulée et les nombreuses annonces de décès confirment la crainte de pléthore de soldats d'être envoyés en Ukraine comme simple chair à canon.

«Avoir peur de ça? Et laisser cela influencer ta décision?»

«Pourquoi avoir peur de l'inévitable? Nous irons tous au ciel. La mort est la fin d'un parcours terrestre et le début d'un autre.»

Soloviev approuve l'opinion du héros de guerre et ajoute:

Il aurait parlé avec le héros de guerre, le général Apti Alaudinov et lui aurait demandé: «As-tu peur de la mort?» Fier de ses convictions religieuses, l'homme n'a pas hésité à répondre qu'il ne craignait pas la mort. Avant d'enchaîner que sa seule crainte était de «décevoir les gens».

Le lieutenant-général cherche à relativiser le coup dur porté à la Russie. Le propagandiste du Kremlin Vladimir Soloviev tente de faire la même chose, mais en empruntant une autre voie. Lundi, à la télévision d'Etat russe, il a minimisé la mort et a simplement déclaré:

Des dizaines, voire des centaines de soldats russes sont morts lors d'une attaque ukrainienne au Nouvel An. Il s'agit de l'une des plus grandes pertes russes dans cette guerre. Un événement qui incite les propagandistes russes à adopter une nouvelle rhétorique: la célébration de la mort.

