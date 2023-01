L'unité spéciale néonazie «Rusich» prévient que l'Ukraine prend le dessus sur l'importante artillerie. Image: Dmytro Smoliyenko/imago images

«C'est un crétin qui décide»: ces mercenaires russes fustigent l'armée de Poutine

Le succès de la frappe ukrainienne contre l'armée russe à Makiïvka n'a pas seulement inquiété le Kremlin. Un groupe de mercenaires nazis au service de Poutine émet également de vives critiques.

Les mercenaires de l'unité néonazie Task Force Rusich sont craints et détestés pour être les combattants russes les plus brutaux. Le noyau de cette unité paramilitaire est constitué de fervents nazis russes qui rêvent d'un nouvel empire de la Grande Russie. Leur lieu d'intervention actuel est la région de Donetsk.

Leur groupe de mercenaires est dirigé par Alexei Milchakov, un coupeur d'oreilles sadique aux fantasmes cannibales, et son ami Jan Petrovsky. Tous deux sont responsables de crimes de guerre et d'opérations de combat brutales en Syrie et dans le Donbass.

Ce n'est pas Alexei Milchakov lui-même, mais son confident, Evgueni «Topaz» Rasskazov, qui s'exprime aujourd'hui pour critiquer l'armée russe. Il n'aurait toutefois jamais publié son analyse sans l'accord d'Alexei Milchakov.

Son post Telegram sur le sujet a été partagé par un compte Rusich sur le réseau social russe VK.

Le 20 avril dernier, jour de l'anniversaire d'Adolf Hitler, Topaz (à droite) a posté une photo devant un véhicule portant le chiffre 88, un signe hitlérien déguisé chez les néonazis. Il a écrit: «Il nous a appris à aimer notre patrie et à ne pas avoir peur de l'ennemi.» image: capture d'écran telegram

Extrémiste de droite, Evgueni Rasskazov est considéré comme un communicateur important de la troupe néonazie. Il atteint lui-même 50 000 abonnés sur Telegram. Sur une page de fans, contre de l'argent, il partage des aperçus exclusifs des opérations.

Le mercenaire combattrait actuellement avec la Task Force Rusich dans la région de Donetsk. Il vient de Makiïvka, où les Russes viennent de perdre 89 soldats sous les tirs d'artillerie.

Problèmes de ravitaillement, de discipline et de moral

«Topaz» porte plusieurs jugements accablants sur l'armée russe, les troupes mobilisées à la hâte et l'équipement:

Le manque d'artillerie: «Le problème du ravitaillement passe de sérieux à critique», prévient-il. L'Ukraine pourrait obtenir la domination de l'artillerie sur le front. Cela serait fatal, car tous les succès russes, «tant offensifs que défensifs, ont été obtenus grâce à la supériorité de l'artillerie».

«Le problème du ravitaillement passe de sérieux à critique», prévient-il. L'Ukraine pourrait obtenir la domination de l'artillerie sur le front. Cela serait fatal, car tous les succès russes, «tant offensifs que défensifs, ont été obtenus grâce à la supériorité de l'artillerie». Le manque de soldats: Jusqu'à quatre cinquièmes des combattants du côté russe ne seraient pas opérationnels, 70 à 80% des soldats enrôlés se seraient révélés inaptes au combat. «Si le caissier de l'épicerie conduit pendant deux semaines un char sur le terrain d'entraînement, cela ne fait pas de lui un bon conducteur de char.»

Des problèmes de discipline: «Topaz» cite «l'ivresse rampante» et «l'absence totale de mesures de sécurité», ainsi que de lutte contre les activités de sabotage de l'ennemi. Des soldats enrôlés de force simuleraient une «mission de combat par radio depuis un abri sûr, avec tous les cris de victoire et de panique qui en résultent». Des supérieurs expérimentés capables de fixer des règles feraient défaut, «parce qu'un crétin a décidé d'occuper des secteurs très sensibles et importants, uniquement avec des mobilisés».

«Topaz» cite «l'ivresse rampante» et «l'absence totale de mesures de sécurité», ainsi que de lutte contre les activités de sabotage de l'ennemi. Des soldats enrôlés de force simuleraient une «mission de combat par radio depuis un abri sûr, avec tous les cris de victoire et de panique qui en résultent». Des supérieurs expérimentés capables de fixer des règles feraient défaut, «parce qu'un crétin a décidé d'occuper des secteurs très sensibles et importants, uniquement avec des mobilisés». Un manque de motivation: De nombreux soldats ne soutiendraient pas la guerre contre les Ukrainiens. L'armée russe n'aurait donné aucune raison aux recrues pour que «l'ouvrier parte à la guerre avec un sourire sur le visage et la bénédiction de sa femme pour le peuple et le pays russes, la dénazification de l'Ukraine». Selon lui, l'ouvrier d'usine d'hier n'a aucune idée de ce que signifient les expressions abstraites de «dénazification» et de «démilitarisation» de l'Ukraine.

Poutine évoque depuis des années l'image d'une «bande de nazis» en Ukraine, qu'il utilise pour justifier son objectif de «dénazification». Le fait que le Kremlin utilise les services d'extrémistes de droite comme la Task Force Rusich ne semble pas perturber la logique russe.

Le groupe a été créé en 2014 par des néonazis de Saint-Pétersbourg, et a atterri – pour cette raison – sous le radar de la protection de l'Etat russe. Comme «Topaz», ses membres ne voient apparemment pas dans la «dénazification» un argument convaincant pour se battre. Le combattant prêche tout de même la persévérance. Il écrit:

«Ne perds pas la foi, l'unité et l'honneur. Combats jusqu'au bout, car le peuple russe et notre patrie sont derrière nous»

