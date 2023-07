La Pologne craint une attaque de Wagner depuis la Biélorussie

Grudno se trouve à l'ouest de la Biélorussie, à environ quinze kilomètres de la frontière avec la Pologne, membre de l'Otan. La brèche de Suwalki est un corridor situé sur les territoires polonais et lituanien entre la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad sur la mer Baltique. En cas d'urgence, la Russie pourrait couper les Etats baltes du reste du territoire de l'Otan en occupant cet espace.

«Nous avons des informations selon lesquelles plus d'une centaine de mercenaires du groupe Wagner ont progressé en direction de la brèche de Suwalki, non loin de Grudno en Biélorussie. Cela rend la situation à la frontière encore plus menaçante»

Voici sur qui compte Poutine pour le protéger

Après la révolte de Wagner, Poutine craint de nouveaux troubles en Russie. Son parlement vient de voter pour augmenter considérablement les pouvoirs de la Garde nationale, directement subordonnée au président. Voici ce qui se cache derrière.

Viktor Solotov a été l'un des rares à assurer le chef du Kremlin de son soutien dans le chaos de l'insurrection de Wagner fin juin. Le chef de la Garde nationale et ancien garde du corps de Poutine a fait savoir que ses hommes étaient prêts à défendre Moscou jusqu'à la mort contre les mercenaires de Wagner qui arrivaient. Ses forces d'intervention étaient présentes dans la capitale russe et à Rostov-sur-le-Don. Mais, elles non plus, n'ont pas réussi à stopper l'avancée de l'armée privée.