Sergueï Vladimirovich Choubko est le nouveau chef des Wagner en Biélorussie. Image: Facebook

Qui est Sergueï Choubko, le chef des troupes Wagner en Biélorussie

L'identité du grand chef des Wagner en Biélorussie vient d'être révélée. Il s'agit de Sergueï Vladimirovich Choubko, un vétéran de 47 ans qui s'occupera des 3500 soldats basés dans le pays de Loukachenko.

Le 19 juillet, à Assipovitchy (ou Ossipovitchi), en Biélorussie, le désormais très populaire Evgueni Prigojine remettait symboliquement le drapeau de l’ancienne base de Molkino à un homme. Le «cuisinier de Poutine», devant plusieurs centaines de mercenaires, transmet le témoin et le lourd fardeau du commandement à «Pioneer».

Derrière ce nom de code se cache Sergueï Vladimirovich Choubko. Discret et inconnu au bataillon (médiatique), c'est désormais lui qui sera en charge des unités du groupe Wagner sur le territoire biélorusse. Mais le bougre n'est pas un novice et possède une solide expérience sur le terrain.

Agé de 47 ans, l'homme est né à Tchernivtsi, en Ukraine, selon diverses informations remontant la surface. Une vaste enquête menée par le site indépendant All Eyes On Wagner, qui suit les activités du groupe paramilitaire, en collaboration avec le média biélorusse Nasha Niva, ont révélé le passé trouble de ce vétéran de guerre, passé par les tranchées en Tchétchénie notamment. L’homme a servi dans les troupes aéroportées de Russie de 1994 à 2002 avant de rompre son contrat avec l'armée russe et de s'engager avec une société de sécurité privée. Il aurait travaillé comme agent de sécurité dans plusieurs entreprises en 2010.

Une parenthèse dans la peau d'un fonctionnaire

La guerre coule dans les veines de Choubko. Son père, Vladimir, était dans les rangs de l'Armée rouge déployée en Afghanistan. Suite à l'effondrement de l'URSS, le paternel a déménagé en Russie et s'est installé à Novorossiïsk, sur les bords de la Mer Noire dans le sud de la Russie.

Le fils, après avoir rangé les affaires militaires au placard, embrasse une carrière de fonctionnaire. En 2003, il est nommé au poste de président de la commission des affaires de la jeunesse de l'administration municipale de Novorossiïsk. Et dans la continuité de son mandat, en 2005, il devient le Chef adjoint de l’administration d’Okrug.

En décembre 2014, il confonde la société des Cosaques de la ville de Novorossiïsk, spécialisée dans la sécurité - qu'il quittera définitivement en 2021. Une organisation qui, en tant que volontaire, combattra aux côtés des forces russes lors de la guerre du Donbass. Or, les recherches n'ont pas réussi à clarifier si Choubko était bel et bien sur le champ de batailles en 2014.

Son retour officiel sur le devant de la scène militaire sera agendé le 26 janvier 2017, date où Choubko a enfilé le treillis de l'armée Wagner. Il est ensuite déployé en Syrie où, après un an de service, il est chargé de l'opération militaire Wagner dans la Ghouta orientale.

Puis, en 2019, Chubko le globe-trotter est catapulté en Libye. Il prend part à un autre conflit mené par les troupes paramilitaires et endosse le rôle de chef des «musiciens» dans cette région.

Retour en Russie en 2020

Après la Libye, le soldat Wagner revient au pays pour un certain temps. En 2020, il a travaillé pour la société Global Link, qui se consacre à l'organisation du transport et du commerce de marchandises.

Une courte parenthèse dans le curriculum vitae du bonhomme, qui décide de retrouver les sillons du continent africain. En 2021, il devient le chef de la division opérationnelle des Wagner en République centrafricaine.

Aujourd'hui, Choubko est de nouveau de retour sur le continent. Dans les petits papiers de Prigojine, le vétéran de 47 ans est l'épine dorsale des Wagner en Biélorussie, où selon les informations plus de 3500 soldats sont concentrés dans des camps.