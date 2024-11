Le ministère des Affaires étrangères britannique a annoncé jeudi des sanctions à l'encontre de plusieurs groupes de mercenaires russes en Afrique, dont Africa Corps, considéré comme le successeur de Wagner. C'est une première de la part d'un pays du G7.

Le nouveau paquet de sanctions vise notamment «trois groupes de mercenaires privés ayant des liens avec le Kremlin, dont Africa Corps, et 11 individus associés à des mandataires russes», qui ont «menacé la paix et la sécurité en Libye, au Mali et en République centrafricaine», selon le communiqué de Londres.



Les groupes Africa Corps, la brigade Bears et PMC Espanola sont, entre autres, accusés «d'avoir commis des violations généralisées des droits humains sur tout le continent» et «d'exploiter les ressources naturelles de ces pays pour leur profit», dans le but d'étendre la sphère d'influence du Kremlin, indique-t-il.