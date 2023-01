«A Dnipro (centre-est), capitale de la région de Dnipropetrovsk, les opérations de secours ont duré 69 heures. 39 personnes ont été sauvées, dont six enfants. 79 personnes ont été blessées, dont 16 enfants. 28 personnes sont actuellement hospitalisées, 10 sont dans un état grave. 45 personnes ont été tuées, dont six enfants parmi lesquels le plus jeune avait 11 mois.»

Communiqué d'un conseiller de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko