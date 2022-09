Référendums russes: «l'Ukraine agira pour défendre son peuple»

Des ouvriers accrochent des drapeaux russes à Lougansk, contrôlée par des séparatistes soutenus par la Russie. Image: sda

Quatre régions ukrainiennes - Kherson, Zaporijia, Lougansk et Donetsk - ont annoncé mardi soir que le «oui» l'avait largement emporté lors de «référendums» d'annexion à la Russie organisés par Moscou.

L'Ukraine «agira pour défendre son peuple» dans les régions occupées par Moscou, qui ont voté mardi lors de «référendums» dénoncés par Kiev en faveur de leur annexion à la Russie, a affirmé dans la soirée le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Nous agirons pour protéger notre peuple: à la fois dans la région de Kherson, dans celle de Zaporijia, dans le Donbass (et aussi) dans les zones actuellement occupées de la région de Kharkiv et en Crimée. Aucune action criminelle de la Russie ne changera rien pour l'Ukraine.» Volodomyr Zelensky, pour sa première réaction après l'annonce des résultats par les autorités pro-russes.

Volodomyr Zelensky a dénoncé les référendums organisés par Moscou en Ukraine. Image: sda

«Pseudo-référendums»

Ces «référendums» sont largement condamnés par Kiev et ses soutiens occidentaux. «C'est clair et compréhensible» que Kiev ne peut discuter dans ces conditions, a donc indiqué dans la soirée le président ukrainien, réitérant son message adressé à l'ONU quelques minutes plus tôt.

«La reconnaissance par la Russie des "pseudo-référendums" comme "normaux", la mise en oeuvre du (même) scénario qu'en Crimée et une énième tentative d'annexer une partie du territoire ukrainien signifie que nous n'avons pas à discuter avec l'actuel président russe.» Volodomyr Zelensky

Le dirigeant ukrainien a par ailleurs une nouvelle fois appelé les Occidentaux à plus de «soutien» militaire pour son armée, qui tente toujours de progresser dans l'Est et le Sud du pays, après une contre-offensive réussie début septembre dans la région de Kharkiv (est).

Selon lui, les Ukrainiens «avancent et libèrent nos terres» progressivement, malgré une forte résistance des troupes de Moscou. (ats/jch)