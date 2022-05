Dans la guerre contre l'Ukraine, l'armée russe aurait subi des «pertes dévastatrices». Bild: keystone

L'armée russe se dirige vers de sérieux problèmes d'effectifs

Sur le long terme, la perte d'officiers subalternes pourrait faire plus de mal à l'armée russe que la mort de généraux, a déclaré le gouvernement britannique. D'autant que les contrats des soldats temporaires arrivent à échéance.

Dans la guerre contre l'Ukraine, l'armée russe a subi, selon des informations britanniques, des «pertes dévastatrices» dans son corps d'officiers.

Des commandants de brigade et de bataillon se mettraient en danger en première ligne, car ils seraient tenus personnellement responsables du succès de leurs unités, a déclaré le ministère de la Défense à Londres en se référant à des informations des services de renseignement.

L'armée russe manquerait en outre de sous-officiers qualifiés qui remplissaient ce rôle dans les forces armées occidentales. Ces lourdes pertes auraient plusieurs conséquences pour les forces armées russes. Ainsi, les bataillons nouvellement constitués seraient probablement moins efficaces en raison du manque de cadres de relève.

De plus, le manque de discipline et le faible moral des soldats risquent de s'aggraver. Des rapports crédibles font état de mutineries isolées. Enfin, la modernisation de l'armée sera encore plus difficile, a-t-on ajouté à Londres.

L'Ukraine tue un autre général russe

Les soldats ukrainiens ont déclaré avoir tué douze généraux russes au cours des trois derniers mois.

Le dernier en date est le major général de l'armée de l'air russe, Kanamat Botashev. Lors d'une attaque aérienne contre des positions ukrainiennes dans le Donbass le 22 mai dernier, l'avion de Botashev a été touché par un missile Stinger, a rapporté l'agence de presse ukrainienne Unian en citant l'armée de l'air russe. Le pilote n'a pas pu s'extraire de l'appareil.

L'homme de 63 ans avait déjà été libéré en 2012, puis réengagé pour la guerre contre l'Ukraine. Son intervention est interprétée comme un signe des problèmes que rencontre la Russie pour recruter de nouveaux pilotes.

L'Ukraine pourrait avoir réussi un nouveau coup contre le commandement de l'armée russe le 27 mai dernier. Selon des informations non confirmées, l'artillerie ukrainienne a détruit ce jour-là un poste de commandement russe dans le Donbass.

Le conseiller présidentiel ukrainien Alexeï Arestovitch Unian a déclaré que 20 officiers russes de haut rang se trouvaient dans le bâtiment entièrement détruit. Arestovitch Unian n'a pas donné d'autres détails sur cette prétendue attaque.

«Dès que les trois mois sont écoulés, je pars d'ici»

On ne sait pas non plus si cette action est liée à la mort présumée du lieutenant-colonel Alexander Dosjagajew. Le commandant d'une unité aérienne russe a été tué la semaine dernière, a indiqué l'armée ukrainienne.

Elle n'a pas donné de détails sur les circonstances. Lors d'un concours organisé par l'armée russe l'année dernière, Dosjagaev avait obtenu la première place dans la catégorie «infanterie ailée».

Mais les problèmes de l'armée russe ne se limitent pas aux officiers. Selon les informations des services secrets ukrainiens (SSU), de nombreux soldats russes sous contrat en Ukraine attendent la fin de leur contrat de trois mois fin mai. Ils pourraient alors quitter l'armée en toute légalité.

«Ils nous ont dit que personne ne voulait venir en Ukraine pour nous remplacer» a déclaré un soldat russe cité par le SSU dans une conversation téléphonique interceptée avec un ami.

Le nombre exact de soldats russes contractuels en Ukraine n'est pas connu. Mais ces derniers temps, les indications sur les problèmes de recrutement de l'armée russe se sont multipliées. Celle-ci recrute parfois des soldats contractuels en leur promettant de l'argent, tandis que certains candidats sont contraints de s'engager dans la guerre sous la pression ou sous de faux prétextes.

«Dès que les trois mois seront écoulés, je partirai d'ici et je chercherai un emploi dans la vie civile»

L'augmentation de l'âge maximal des recrues russes à 40 ans pourrait également être un signe de la pénurie de personnel. Selon les dernières données ukrainiennes, 30'350 soldats russes ont été tués en Ukraine depuis le début de la guerre.

