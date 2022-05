Républiques autoproclamées

Dès 2014, les séparatistes prorusses ont occupé les parties orientales des districts ukrainiens de Louhansk et de Donetsk et y ont proclamé des «républiques populaires» indépendantes. Peu avant le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, Poutine a reconnu ces territoires comme indépendants. Depuis la mi-avril, les attaques de l'armée russe se concentrent sur l'est du pays et l'extension de ces «républiques populaires».