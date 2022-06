Cette photo livrée mercredi par le Ministère de la défense russe montre l'armée de Moscou en action. Image: sda

L'armée de Zelensky ne lâche rien à Severodonetsk: le point sur la nuit

Au 106e jour de la guerre en Ukraine, la prise de cette ville stratégique indiquerait une direction importante dans la lutte pour la région du Donbass.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qualifie la lutte acharnée pour la prise de Severodonetsk comme étant l'une des batailles les plus difficiles de la guerre avec la Russie:

«Severodonetsk reste l'épicentre des affrontements dans le Donbass. L'armée ukrainienne y inflige des pertes sensibles à l'adversaire. C'est une bataille très brutale et très difficile. Peut-être l'une des plus dures de cette guerre. A bien des égards, c'est là que se décide le sort de notre Donbass.»

Scholz et Macron critiqués par la Pologne

Le président polonais Duda a critiqué le fait que le chancelier Scholz et le président français Macron continuent de discuter avec Poutine:

«Ces discussions ne mènent à rien. Est-ce que quelqu'un a parlé de cette manière à Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale? Quelqu'un a-t-il dit qu'il fallait garder la face? Qu'il fallait le faire de manière à ce que ce ne soit pas humiliant pour Adolf Hitler? La réponse est non.»

Plusieurs civils tués par des frappes russes

Selon les autorités, plusieurs civils ont été tués ou blessés lors d'attaques contre des localités ukrainiennes. Le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a rendu la Russie responsable de quatre morts et cinq blessés dans la partie de la région contrôlée par les troupes gouvernementales dans l'est du pays:

La situation reste difficile. La ligne de front est constamment sous le feu Pavlo Kyrylenko

Image: sda

L'armée ukrainienne a fait état de sept attaques russes repoussées dans le Donbass. Trente et un combattants ont été tués et plusieurs véhicules blindés ont été détruits. L'armée russe aurait détruit une vingtaine de maisons ainsi que deux écoles et une station de chemin de fer lors du bombardement de localités ukrainiennes. Cependant, ces informations ne peuvent pas encore être vérifiées de manière indépendante.

Zelensky compte toujours sur la candidature de l'Ukraine à l'UE

L'envoyé spécial de Zelensky pour une perspective d'adhésion à l'UE s'est montré confiant, après des entretiens à Berlin, que son pays obtiendrait le statut de candidat à l'Union européenne.

Si la Commission européenne émet une recommandation en ce sens la semaine prochaine, il s'attend à ce que les 27 Etats membres l'approuvent lors de leur sommet des 23 et 24 juin à Bruxelles, a déclaré le ministre du développement régional, Oleksij Tschernyschow. Il s'attend également à un accord de l'Allemagne. Jusqu'à présent, le gouvernement fédéral était encore réticent. Du statut de candidat à l'adhésion à l'UE, il faut en général encore de nombreuses années.

La Russie toujours plus isolée

En raison de la guerre contre l'Ukraine, la Russie reste isolée au sein du Conseil de l'Arctique:

«Nous avons l'intention de reprendre de manière limitée notre travail au sein du Conseil de l'Arctique dans le cadre de projets qui n'impliquent pas la participation de la Fédération de Russie» Annonce de La Suède, le Danemark, la Finlande, l'Islande, le Canada, la Norvège et les Etats-Unis

Début mars, les gouvernements des pays avaient fait savoir qu'ils suspendaient leur participation aux activités du Conseil. La Russie préside actuellement le Conseil de l'Arctique.

«Les décisions prises au nom du Conseil de l'Arctique sans notre pays sont illégitimes et violent le principe de consensus prévu» L'ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, Anatoli Antonov

Cet organe est considéré comme le principal forum de coopération dans la région autour du pôle Nord. L'Allemagne y a un statut d'observateur. (ats/jch)