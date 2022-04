«Je ne vois pas un seul bénéficiaire de cette guerre insensée! Des innocents et des soldats meurent. Les généraux se sont réveillés avec la gueule de bois et ont constaté qu'ils avaient une armée de merde. Comment l'armée peut-elle être bonne si tout le reste du pays est nul et s'enfonce dans le népotisme, le laquaisisme et le fonctionnariat?



Les fonctionnaires du Kremlin sont choqués d'apprendre que non seulement eux, mais aussi leurs enfants, n'iront pas en Méditerranée cet été. Les hommes d'affaires tentent de sauver ce qu'il reste de leurs biens... bien sûr, il y a des idiots qui dessinent la lettre Z – mais dans chaque pays, il y a dix pour cent d'idiots. 90 pour cent des Russes sont CONTRE cette guerre!



Cher «Occident collectif», veuillez donner à Vladimir Poutine une issue claire pour sauver la face et mettre fin à ce massacre. S'il vous plaît, soyez plus rationnels et plus humains!»

Traduction de son post Instagram