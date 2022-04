La journaliste anti-Poutine a retrouvé un boulot dans les médias

Sans emploi depuis son irruption mi-mars au milieu d'un journal télévisé pro-Kremlin, la journaliste russe Marina Ovsiannikova va devenir correspondante pour le quotidien allemand Die Welt.

Rendue célèbre par son action de protestation à la télévision russe, la journaliste Marina Ovsiannikova travaille désormais comme correspondante indépendante pour le grand quotidien allemand Die Welt.

Elle écrira pour le journal et contribuera régulièrement à sa chaîne d’information télévisée, a annoncé lundi la maison d'édition Axel Springer dans un communiqué de presse. Elle couvrira entre autres l'Ukraine et la Russie.

Une femme courageuse

«Marina Owsjannikova a eu le courage, à un moment décisif, de confronter les téléspectateurs en Russie à une image non édulcorée de la réalité», a expliqué Ulf Poschardt, rédacteur en chef du groupe Welt dans le communiqué.

«Elle a ainsi défendu les vertus journalistiques les plus importantes, et ce, malgré la menace d’une répression étatique», ajoute le patron du quotidien conservateur.

Défendre la liberté: un devoir

«Welt représente ce qui est justement défendu avec tant de véhémence en Ukraine par les personnes courageuses sur place: la liberté. En tant que journaliste, je considère qu’il est de mon devoir de défendre cette liberté», a indiqué Marina Ovsiannikova dans ce même communiqué.

Ovsiannikova, 43 ans, avait fait irruption le 14 mars dernier en plein direct pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie. Elle tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire: «Arrêtez la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment ici», face à la caméra.👇

Brièvement arrêtée après son irruption, Ovsiannikova avait finalement été condamnée à une simple amende. Si elle a depuis quitté la chaîne, Marina Ovsiannikova risque encore aujourd'hui des poursuites pénales passibles de lourdes peines de prison.