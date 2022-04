Comment la CIA a sauvé Zelensky et Kiev des commandos russes

La CIA a également contribué à protéger l'un des acteurs principaux du conflit, le président ukrainien. Au tout début de l'invasion russe, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, alerte ses alliés, relate Le Parisien . Son message? Des membres des forces spéciales russes sont présentes dans la région de Kiev et leur mission est de tuer le président Zelensky.

«Dès le départ, nous avons partagé des renseignements à la fois stratégiques et exploitables avec l'Ukraine»

Renseignement par satellites, systèmes d’écoute, géolocalisation de l'armement russe. D'après de nombreux agents des services secrets américains, retraités et toujours en poste. Ces informations fournies ont aidé les Ukrainiens a protéger leurs troupes et matériel de combat de la Russie , selon des témoignages exclusifs récoltés par NBC News . Pour rappel, Poutine a lancé ses troupes à l'assaut du pays le 24 février.

