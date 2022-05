«Il faut être stupide!»: la débâcle du pont est un désastre pour Moscou

Un aperçu des pertes russes des deux côtés du Severski Donets.

La semaine passée, l'Ukraine neutralisait un bataillon russe qui tentait de traverser la rivière Severski Donets. Si le bilan est lourd, cette attaque a surtout entamé la réputation de l'armée en Russie, où des personnalités ont décidé de rompre le silence.

Mercredi 11 mai, un bataillon russe s'apprêtait à traverser le fleuve Severski Donets à la hauteur du village de Bilohorivka, situé dans l'Est de l'Ukraine. Son avancée a été brutalement stoppée par l'artillerie ukrainienne, qui a détruit les ponts flottants mis en place par les Russes. Coincés des deux côtés de la rivière, ceux-ci n'ont pas pu échapper au feu ennemi.

Les images des épaves des blindés entassées sur la rive comme des baleines échouées avaient vite fait le tour d'internet.

Ce qui semblait être l'énième coup dur porté à l'armée russe risque d'avoir des répercussions encore plus graves pour Moscou, et pas uniquement sur le plan militaire. Voici trois conséquences majeures.

Près de 500 morts

Tout d'abord, l'attaque a été particulièrement meurtrière. Le commandement russe avait envoyé 550 militaires de la 74e brigade de fusiliers motorisés pour traverser la rivière: 485 d'entre eux ont péri sous le feu ukrainien, selon le bilan que l'Institute for the study of war (ISW) a formulé en se basant sur des images disponibles publiquement. Plus de 80 véhicules auraient été détruits ou endommagés.

Ce bilan fait de l'attaque du 11 mai l'un des épisodes les plus sanglants de la guerre. Une perte importante qui, de plus, intervient dans un contexte défavorable pour Moscou. Près de trois mois après le début des hostilités, les forces russes sont à court d'hommes. Elles auraient perdu jusqu'à 20% de leurs effectifs dans certaines régions, rapporte l'ISW.

Face au manque de réservistes prêts pour le combat, l'Etat-major russe doit recourir à des combattants provenant de sociétés privées, qui sont ensuite intégrés à l'armée régulière. Des unités mixtes combinant mercenaires et troupes aéroportées d'élite sont notamment sur le point d'être mises en place, ce que l'ISW n'hésite pas à qualifier de «choquant»:

«Il s'agit de l'indication la plus claire à ce jour que la Russie a épuisé ses réserves d'effectifs disponibles prêts au combat» Institute for the study of war

Réduire ses objectifs

La débâcle du Severski Donets a aussi eu des conséquences plus immédiates sur le terrain. Combinée à la forte résistance opposée par les Ukrainiens dans d'autres villes voisines, la perte du bataillon a contribué à réduire les objectifs militaires de Moscou dans la région, avance l'ISW dans un rapport.

Les troupes russes préparaient notamment une large opération dans plusieurs directions afin d'encercler les forces ukrainiennes dans la zone située entre les villes de Roubijne, Severodonetsk et Lyssytchansk, dans la région séparatiste de Lougansk.

Image: datawrapper/watson

Mais vu que les soldats de la 74e brigade n'ont pas pu traverser le fleuve et que Moscou ne disposait pas de troupes fraîches pour compenser les pertes, l'armée russe s'est rabattue sur une opération plus petite, centrée sur la seule ville de Severodonetsk. Cette dernière est désormais quasiment encerclée.

«Action stupide», «armée incompétente»

Mais comment expliquer une telle débâcle? L'ISW est catégorique: la tentative de traversée de la rivière révèle «un manque étonnant de sens tactique», lancent les auteurs du rapport. Et d'ajouter:

«Soit le commandement n'a pas reconnu les dangers posés par l'artillerie ukrainienne, soit il a tout simplement été incompétent» Institute for the study of war

L'expert militaire australien Mick Ryan parle d'un «revers significatif». Ce n'est pas la première fois que les analystes occidentaux fustigent la stratégie militaire russe en Ukraine. Mais avec l'incident du Severski Donets, c'est différent: pour la première fois, ces critiques sont exprimées haut et fort également du côté russe.

«La stupidité du commandement russe»

Ce qui est encore plus frappant, c'est que ces récentes mises en cause émanent de blogueurs militaires pro-russes qui publient régulièrement des messages célébrant le succès militaire du Kremlin en Ukraine.

Il s'agit de personnalités très influentes, s'exprimant dans des chaînes Telegram suivies par des centaines de milliers de personnes. Certains d'entre eux sont même intégrés aux troupes sur la ligne du front, explique le New York Times.

Pour Yuri Podolyaka, 2,1 millions d'abonnés, les événements du Severski Donets ont été «la goutte d'eau qui a fait déborder le vase». Dans une vidéo postée sur Telegram, celui qui affirme avoir «gardé le silence pendant longtemps» lâche:

«A cause de la stupidité du commandement russe, au moins un groupe tactique de bataillon a été brûlé»

L'Etat-major est particulièrement critiqué pour ne pas avoir tiré les leçons des erreurs commises lors de combats précédents: «Lorsque les mêmes problèmes perdurent pendant trois mois et que rien ne semble changer, je commence personnellement, comme des millions de citoyens de la Fédération de Russie, à me poser des questions sur les dirigeants de l'opération militaire», ajoute Podolyaka.

«Le commandant ne savait-il pas qu'au troisième mois de guerre, il est impossible de voyager en grandes colonnes, et encore plus de les accumuler dans une zone étroite devant une barrière d'eau?», déplore de son côté un certain Starshe Eddy, blogueur suivi par près de 400 000 personnes. Et d'ajouter:

«A quel point faut-il être stupide pour ne pas comprendre ça?»

«Tant que nous n'aurons pas le nom de famille du génie militaire qui a posé un bataillon près de la rivière et qu'il n'en répondra pas publiquement, nous n'aurons pas eu de réforme dans l'armée», a affirmé de son côté Maksim Fomin. Actif sur Telegram sous le pseudonyme de Vladlen Tatarsky, ce dernier est une célébrité dans le monde paramilitaire pro-russe. Proche du groupe Wagner, il s'était déjà battu en Ukraine aux côtés des séparatistes.

Ces analystes s'inquiètent également du fait que la censure et l'autocensure exercées par l'armée russe les privaient d'une connaissance complète de la situation. Certaines chaînes Telegram ont déclaré avoir été critiquées pour avoir «déformé» les performances de l'armée du Kremlin.

Quelles conséquences?

Face à ces critiques, le Kremlin a réagi. Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo censée montrer les forces russes en train de détruire à leur tour des ponts ukrainiens le 14 mai. Ces affirmations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

Si l'impact du changement de ton de ces stars des réseaux sociaux est encore incertain, une chose est sûre: il peut être puissant, estime l'ISW. Ces gens qui semblent indépendants mais qui sont généralement alignés sur les positions du gouvernement sont très écoutés par la population des régimes autoritaires, poursuit l'institut.

Par conséquent, les commentaires de ces blogueurs peuvent alimenter les doutes naissants en Russie quant à la compétence des chefs militaires et politiques russes.