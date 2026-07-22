Mykhaïlo Drapatyï prend la tête de l’armée ukrainienne. Image: keystone

Qui est Mykhaïlo Drapatyï, le nouveau chef de l’armée ukrainienne

Le général de division Mykhaïlo Drapatyï, âgé de 43 ans, dirigera désormais les forces armées ukrainiennes dans leur combat contre l’invasion russe.

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a relevé de ses fonctions, après plusieurs jours de pression de la part de manifestants, le commandant en chef sortant, Oleksandr Syrsky (60 ans), et a nommé à sa place ce général plus jeune.

Dans une allocution vidéo diffusée depuis Kiev, le chef de l’Etat a annoncé une réorganisation de l’Etat-major général, en coordination avec le ministère de la Défense et l’administration présidentielle. Soldat depuis 25 ans, Drapatyï a écrit sur Facebook:

«Je travaillerai avec responsabilité, concentration et respect envers celles et ceux qui défendent aujourd’hui notre pays.»

Ce remaniement à la tête de l’armée fait suite à plusieurs jours de manifestations dans de nombreuses villes d’Ukraine, déclenchées par le limogeage du ministre de la Défense, Mykhaïlo Fedorov (35 ans). En seulement six mois à ce poste, Fedorov avait accéléré la modernisation technologique de l’armée ukrainienne. Cette évolution s’est notamment traduite par l’efficacité croissante des frappes de drones contre des cibles situées à l’arrière du territoire russe.

Une nouvelle «fonction digne» pour l’ex-ministre Fedorov

Comme cela est apparu par la suite, le ministre était en conflit permanent avec le commandant en chef Syrsky, un officier formé à l’époque soviétique et représentant d’une conception plus traditionnelle de la guerre. Les manifestants considéraient le ministre démis de ses fonctions comme le défenseur d’une autre manière de faire la guerre, privilégiant les technologies plutôt que l’usure des soldats, une ressource qui fait défaut à l’Ukraine.

Après plusieurs jours de consultations avec de nombreux commandants, Volodymyr Zelensky s’est de nouveau entretenu mardi soir avec Fedorov. Ce dernier devrait se voir confier une «fonction digne», dans laquelle il pourra continuer à s’occuper du développement technologique de l’Ukraine, a annoncé le président. Il n’a toutefois donné aucun détail.

Le coup d’éclat de Drapatyï à Marioupol en 2014

Très populaire auprès de la population, Drapatyï devient, après Valeri Zaloujny et Oleksandr Syrsky, le troisième commandant en chef de l’armée ukrainienne en près de quatre ans et demi de guerre d’agression russe. Il s’était fait connaître dès 2014, alors qu’il était major, en ordonnant à un véhicule blindé de transport de troupes de forcer un barrage tenu par des forces prorusses à Marioupol. A l’époque, la ville portuaire avait pu rester sous contrôle ukrainien.

En 2024, Drapatyï a contribué, en tant que commandant, à contenir l’offensive russe dans la région de Kharkiv. Il a ensuite pris la tête des forces terrestres ukrainiennes. Il a quitté ce poste en 2025 après qu’un missile russe Iskander eut frappé un centre d’entraînement, tuant douze soldats. Il avait alors déclaré assumer la responsabilité du fait que les militaires n’avaient pas été suffisamment protégés. Plus récemment, Drapatyï commandait un groupement d’armées chargé de la défense de la région de Kharkiv.

Un nouveau commandant en chef pour réformer l’armée

Le portail Kyiv Independent décrit le général comme «le chef militaire ukrainien le plus moderne et le plus centré sur l’humain». Dans une publication sur Facebook, Drapatyï a affiché son soutien à Fedorov et appelé à une réforme de l’armée:

«L’armée a besoin de changements, mais sans justice, ces changements n’ont aucun sens pour les femmes et les hommes qui portent cette guerre sur leurs épaules chaque jour.»

Volodymyr Zelensky a salué les mérites militaires du commandant en chef sortant Syrsky, notamment lors de la défense de Kiev en 2022, de Kharkiv en 2024 ainsi que pendant l’offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk en 2024. Il a souligné que son successeur Drapatyï partageait pleinement cette appréciation.

Ievhenii Khmara nommé nouveau ministre de la Défense en Ukraine. Image: armée ukrainienne

Le président a nommé par intérim Ievheniï Khmara au poste de ministre de la Défense. Drapatyï, Khmara et le vice-chef de l’administration présidentielle Pavlo Palissa seront chargés de réorganiser les relations entre le ministère de la Défense et l’état-major général. (sda/dpa/trad. hun)