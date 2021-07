Proche du chaos politique, Haïti demande de l'aide aux USA et à l'ONU

Expulser plus rapidement les criminels étrangers: le projet passe discrètement

En matière de criminalité, le Parlement durcit discrètement le ton: les criminels étrangers doivent être expulsés et sans passer par la case jugement.

Le Conseil fédéral et le Conseil national veulent renforcer les mesures d'expulsion des étrangers ayant commis des infractions pénales. Une motion a été approuvée dans ce sens il y a quelques jours au Parlement.

Elle établit une comparaison avec la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT), adoptée le 13 juin: Celle-ci montre une fois de plus comment la prétendue sécurité de l'Etat est de plus en plus placée au-dessus des droits fondamentaux des …